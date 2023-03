Todorić: Tužit ću Plenkovića, Dalić i cijelu grupu Borg, optužnica je pala, ona praktički više ne postoji

Najskuplje vještačenje u hrvatskoj povijesti, Ismeta Kamala za poljski KPMG plaćeno čak 1,3 milijuna eura, danas je na Optužnom vijeću zagrebačkog Županijskog suda proglašeno nezakonitim, a na što se osvrnuo sam Ivica Todorić

Ivica Todorić u srijedu ujutro rekao je da slavi u sebi, a svoja razmišljanja i planove podijelio je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

"Sve je gotovo i ja bih htio reći sljedeće - ovo je politički montirana optužnica i politički montiran proces. Na samom početku tih događanja, montaža, konstrukcija i laži ja sam rekao na koji način očekujem da će to sve završiti, i to se danas i dogodilo", rekao je Todorić. "Nije pala optužnica danas. Nisu pale laži danas, one su pale jer nikakve osnove za to nisu imali", dodao je.