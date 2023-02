Todorić nakon presude za tzv. mali Agrokor: 'Sramota hrvatskog pravosuđa. Tri optužnice su imali. Sve tri su pale'

Dan uoči glasovanja u Saboru o izvješću glavne državne odvjetnice koja tvrdi da rade sjajan posao - pljuska u vidu pravomoćne oslobađajuće presude u jednom od najzvučnijih predmeta kojem je kumovala odlukama i politika - u tzv. malom Agrokoru

Ono što se čeka je pravni početak ključnog spora - procesa za veliki Agrokor u kojem se Todorića i njegovih 14 suoptuženika tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za milijardu i 200 milijuna kuna. "Ovo traje šest godina. Tad su oteli privatnu imovinu, na način da su rekli da sam ja kriminalac. Nakon šest gdina, tri optužnice su imali. Sve tri su pale.. Pa to tužiteljstvo bi trebalo pasti", rekao je Todorić za Novu TV.

"Pa kakva je to optužnica? To je stvarno sramota hrvatskog pravosuđa", dodao je i naveo da su podnijeli i neke kaznene prijave, no one su odbačene.

"Potpuno isto kao što se kod Žalac dogodilo. I sad mi nećemo više tužiti u našoj državi. Sigurno nikad nitko nije u Hrvatskoj stvorio ovoliku vrijednost, imovinu, ovakvu perspektivu, ovakve tvornice i mene se prisililo da ja idem moju državu tužiti van", rekao je Todorić.

Komentirao je i činjenicu da se stalno odgađa ročište za potvrdu ili odbacivanje optužnice u slučaju tzv. veliki Agrokor. Novo ročište, kako je za Dnevnik Nove TV potvrdio odvjetnik Ante Nobilo, je za dva tjedna. Todorić je najavio da će možda već sutra pustiti novi tekst na blogu."U narednom periodu ću svu dokumentaciju izložiti. I dokaze i mailove, moći će svi građani RH to imati na uvid", najavio je.

"Meni je Borg grupa otela kompaniju. Operativno. Na čelu Borg grupe Plenković i Dalić. Direktno politika. Ali hoću kazati, u velikom Agrokoru ja nisam jednog svjedoka saslušavao, nisam predložio, nisam jedan dokument, nisam se branio. Danas imamo situaciju da su oni rekli da smo mi oštetili svoju firmu. Ne uzeli pare sebi nego oštetili firmu za 1.3 mlrd. Ja potražujem od Agrokora osam milijardi. Nitko nije htio pogledati i drugu stranu i vidjeti koliko ja potražujem", rekao je.