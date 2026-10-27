Sociolog Jovo Bakić o Vučiću: 'On je bio svojevrsni srpski Sanader'

U razgovoru s novinarom Marinom Ćurićem dotaknuo se onoga na čemu su članovi Studentske liste inzistirali tijekom predizborne kampanje - reformi policije i rješavanju organiziranog kriminala iz državnih institucija. Kako to provesti u praksi?

No, ostavke nisu pale u državnim tvrtkama ili institucijama, već u medijima. Prema svemu sudeći, to je tek prvi korak. Srbijanski sociolog i profesor Jovo Bakić , za HRT je otkrio koji su sljedeći potezi Studentske liste.

Bakić je rekao da je prioritet pozabaviti se policijom.

'Mi već znamo tko su neki profesionalni policajci, a isto tako znamo i za neke kriminalce. To još moramo detaljnije napraviti, a već radimo na tome', rekao je Bakić i dodao kako će provesti reformu MUP-a.

Nije želio govoriti o podjelama resora i eventualnoj ulozi u novoj srbijanskoj vladi, no rekao da će, ako ostali kolegice i kolege zastupnici budu smatrali da može obavljati posao ministra unutarnjih poslova, da će ga prihvatiti.

Osvrnuo se i na sudbinu bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića i usporedio ga s jednim poznatim hrvatskim političarem.

'On je bio svojevrsni srpski Sanader, samo što je njegova kriminalna djelatnost vjerojatno mnogo izraženija od Sanaderove', rekao je Bakić te dodao kako se dobro treba istražiti sve veze koje je Vučić imao s organiziranim kriminalom.

Na kraju se dotaknuo i medija koji su godinama bili pod Vučićevim utjecajem.

'To su duhovne trovačnice, a ne televizije u pravom smislu riječi. I javni servis nalikuje televiziji. Ondje ima profesionalaca i taj se sustav može reformirati, a možda se može reformirati još poneka privatna televizija. Međutim, postoje mediji koji se nazivaju televizijama, a zapravo su duhovne trovačnice. Zbog očuvanja mentalne higijene naroda te trovačnice moraju se ukinuti, a njihovi vlasnici i direktori procesuirati', istaknuo je na kraju razgovora za HRT Bakić.