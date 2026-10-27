Gdje je nestao Milanović? Nije komentirao ni pad Vučića, evo kad se zadnji put javio

Dok izbore u Srbiji i pad Aleksandra Vučića komentiraju i svjetski dužnosnici, hrvatski predsjednik Zoran Milanović je produljio svoju dvomjesečnu šutnju.

Iako je poznat po britkim, nekad i previše direktnim izjavama, Milanović od ljeta i svađe s Vladom oko slanja vojnika na mimohod u Pariz, s javnošću komunicira samo putem priopćenja i objava na Facebooku. Posljednju je napisao 2. listopada.

"Oko čega smo ga uopće i čuli osim onog jednog statusa, a obećavao je da će biti branitelj svih ljudi, branitelj Ustava. Ustvari, ja to kažem, ljudi su prevareni što se tiče Zorana Milanovića”, poručio je za RTL, predsjednik Mosta, Nikola Grmoja.

Marijana Puljak iz Centra, pak, smatra da je na Milanoviću da procijeni treba li se oglašavati oko važnih pitanja u zemlji i svijetu.

"Tema Like i izbora u Srbiji je važna za cijelu regiju. Na predsjedniku je da ocijeni treba li dati neki svoj stav. I prije nas je znao iznenaditi nekom svojom taktikom, vidjet ćemo hoće li opet”, rekla je Puljak.