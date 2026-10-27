Vučić dao prvi intervju kao 'nitko i ništa': 'To je ogoljena antisrpska vlada, kajat će se'

Donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je, poslije uvjerljivog poraza svoje liste Ujedinjena Srbija i pobjede liste studentskog pokreta na izborima 25. listopada, izjavio da će nova vlada Srbije koju će formirati Studentska lista biti 'ogoljeno antisrpska'
Vučić je u svom prvom intervjuu nakon poraza na nedjeljnim izborima, za kabelsku televiziju Informer, koja ga je u kampanji otvoreno podržavala, rekao kako "više nema riječi o domoljublju i nema domoljubnog zanosa".
"Svi naivni ljudi koji su nosili zastave 'nema predaje' i pričali o 'velikim nacionalnim snovima' uskoro će shvatiti kako smo bili u pravu i da je riječ o bukvalno ogoljenoj antisrpskoj vladi koja će - ne samo priznati da smo genocidan narod ... već i uvesti sankcije Rusiji", rekao je Vučić.
Dodao je da će mnogi od onih koji su glasali za Studentsku listu uvidjeti sve i pokajati se tek za pet ili šest mjeseci.
"Oni su bili rukovođeni mržnjom, oni su željeli pod svaku cijenu boriti se protiv nekoga, a ne za", rekao je Vučić.
Prljavi radovi
U izbornoj noći, priznajući poraz svoje i pobjedu Studentske liste, Vučić je optužio političke suparnike za "prljave radove" pod inozemnim utjecajem.
"Ja im čestitam, iako su oni samo izvođači radova. Izvođači prljavih radova koje je netko drugi osmislio da bi srušio jednu suverenu zemlju", rekao je.
Studentski pokret, koji je prevodio višemjesečne protuvladine prosvjede, potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru vidjevši u toj tragediji krivca u vlasti i njezinim koruptivnim poslovima, Vučić je optužio da su "uništili dvije godine života" u Srbiji.
'Sljedeća će godina biti pristojna'
"Sljedeća godina bit će pristojna zato što smo to mi osigurali i napravili", rekao je Vučić za TV Informer, upozoravajući da treba obratiti pozornost na godine nakon toga i "kako će to izgledati".
"Šta oni rade protiv naše države to će ljudi tek vidjeti", dodao je, komentirajući pojedine izjave kandidata sa Studentske liste.