Vučić dao prvi intervju kao 'nitko i ništa': 'To je ogoljena antisrpska vlada, kajat će se'

Vučić je u svom prvom intervjuu nakon poraza na nedjeljnim izborima, za kabelsku televiziju Informer, koja ga je u kampanji otvoreno podržavala, rekao kako "više nema riječi o domoljublju i nema domoljubnog zanosa".

"Svi naivni ljudi koji su nosili zastave 'nema predaje' i pričali o 'velikim nacionalnim snovima' uskoro će shvatiti kako smo bili u pravu i da je riječ o bukvalno ogoljenoj antisrpskoj vladi koja će - ne samo priznati da smo genocidan narod ... već i uvesti sankcije Rusiji", rekao je Vučić.

Dodao je da će mnogi od onih koji su glasali za Studentsku listu uvidjeti sve i pokajati se tek za pet ili šest mjeseci.

"Oni su bili rukovođeni mržnjom, oni su željeli pod svaku cijenu boriti se protiv nekoga, a ne za", rekao je Vučić.