Otpad iz Gospića više ne ide u Našice: Nexe ispunio sve obveze

Cementara tvrtke Nexe u Našicama je do 25. listopada 2026. preuzela i energetski oporabila ukupno 144,18 tona neopasnog otpada iz Gospića, u devet pošiljki, čime je u cijelosti ispunila svoj dio obveza preuzimanja i oporabe toga otpada, izvijestila je u utorak Uprava tvrtke
Iz tvrtke su priopćili kako je riječ o otpadu kojem je bilo moguće sigurno pristupiti i za koji su provedene sve propisane analize, dok preostalom dijelu otpada, koji se nalazi u zatvorenom dijelu lokacije PPK Velebit trenutno nije moguće sigurno pristupiti, zbog čega je prethodno nužno osigurati uvjete za siguran pristup.
Podsjećaju kako je već prilikom prvog službenog obilaska lokacije 14. rujna 2026. utvrđeno da je u središnjem dijelu hale popustila međukatna konstrukcija te zbog narušene statičke stabilnosti na više mjesta trenutno nisu osigurani sigurni uvjeti za ulazak osoba i mehanizacije, a time ni za uzorkovanje i preuzimanje preostalog otpada.
Zbog nemogućnosti sigurnog pristupa preostalom dijelu neopasnog otpada NEXE i Holcim Hrvatska zatražili su produljenje roka za dovršetak postupka. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Odlukom od 22. listopada 2026. produljilo je rok za dodatnih 30 dana, odnosno do 24. studenoga 2026., a u ovom trenutku nema novih pošiljki spremnih za dopremu u NEXE, ističu u Upravi.
Nije bilo opasnih svojstava
Napominju kako su "analize neovisnog akreditiranog laboratorija Bioinstitut d.o.o. Čakovec potvrdile da u svih devet dosad zaprimljenih pošiljki nema opasnih svojstava".
U tvrtki navode kako su "od početka energetske oporabe otpada iz Gospića rezultati kontinuiranih mjerenja emisija iz tvornice bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti". Dodaju kako na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka Zoljan nisu zabilježena prekoračenja graničnih satnih i dnevnih vrijednosti sumporova dioksida satnih vrijednosti dušikova dioksida ni graničnih dnevnih vrijednosti lebdećih čestica PM10.
Tvrtka Nexe će nastaviti postupati u skladu s Odlukom Vlade RH, važećim dozvolama i svim propisanim sigurnosnim i okolišnim uvjetima te će o ključnim pokazateljima ovog procesa obavijestiti javnost po okončanju svih aktivnosti iz Odluke Vlade, ističu u Upravi.