Otpad iz Gospića više ne ide u Našice: Nexe ispunio sve obveze

Iz tvrtke su priopćili kako je riječ o otpadu kojem je bilo moguće sigurno pristupiti i za koji su provedene sve propisane analize, dok preostalom dijelu otpada, koji se nalazi u zatvorenom dijelu lokacije PPK Velebit trenutno nije moguće sigurno pristupiti, zbog čega je prethodno nužno osigurati uvjete za siguran pristup.

Podsjećaju kako je već prilikom prvog službenog obilaska lokacije 14. rujna 2026. utvrđeno da je u središnjem dijelu hale popustila međukatna konstrukcija te zbog narušene statičke stabilnosti na više mjesta trenutno nisu osigurani sigurni uvjeti za ulazak osoba i mehanizacije, a time ni za uzorkovanje i preuzimanje preostalog otpada.

Zbog nemogućnosti sigurnog pristupa preostalom dijelu neopasnog otpada NEXE i Holcim Hrvatska zatražili su produljenje roka za dovršetak postupka. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Odlukom od 22. listopada 2026. produljilo je rok za dodatnih 30 dana, odnosno do 24. studenoga 2026., a u ovom trenutku nema novih pošiljki spremnih za dopremu u NEXE, ističu u Upravi.