Točno šest mjeseci od proglašenja pandemije covid odnio 900.000 života

Šest mjeseci otkad je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju, covid-19 i dalje hara i do sada je u svijetu odnio više od 900.000 ljudskih života.

Sjedinjene Države (191.802) i Brazil ( 129.522) su imali najveće brojeve smrtnih ishoda, prema proračunu agencije France presse od petka. Do danas je u svijetu zaraženo više od 28 milijuna osoba.

Na trećem je mjestu Indija sa 77.506, a Meksiko na četvrtom mjestu po broju žrtava i prema službenim podacima od petka sa 69.649, no strahuje se da je stvarna brojka daleko veća. Ranije u rujnu meksičko ministarstvo zdravstva je reklo da je bilo više od 12.000 "dodatnih" od sredine ožujka do 1. kolovoza, a taj broj dobiven je usporedbom s prosječnom stopom smrtnosti od 2015. do 2018. u Meksiku.

Zbog porasta broja zaraženih, brojne zemlje postrožuju mjere ograničenja.



U Birminghamu, drugom gradu Velike Britanije, odsada su zabranjeni obiteljski i susreti prijatelja. Britanska vlada je odlučila uvesti karantenu osobama koje stižu iz Portugala, Mađarske i francuskih prekomorskih teritorija.

Kao i drugdje u Europi, epidemija se širi i Švicarskom i pogađa posebice starije. Sedam korisnika domova za starije umrlo je prošlog tjedna u kantonu Fribourg, na zapadu zemlje.

Armenija je u petak najavila da njezine kopnene granice ostaju zatvorene do siječnja 2021. godine.

Izrael je ponovo uveo djelomično ograničenje kretanja u nekim mjestima, a drugim valom pandemije je izrazito zahvaćena zajednica izraelskih Arapa.

Na Kosovu oboljeli proživljavaju pakao u prepunim bolnicama u kojima sve nedostaje.

S druge strane, venecijanska Mostra bi mogla zabilježiti pobjedu, posljednji film u konkurenciji je prikazan u petak i koronavirus nije zaustavio najveći filmski festival održan tijekom pandemije.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) požalila se u četvrtak na "nedostatak solidarnosti" i pozvala velesile da preuzmu "vodstvo" u suzbijanju pandemije covida-19. Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnoj tiskovnoj konferenciji naglasio je da svijetu "treba solidarnost i svjetsko vodstvo, napose velesila. Samo tako ćemo moći pobijediti taj virus"



Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zatražio je još 35 milijardi dolara, uključujući 15 milijardi u sljedeća tri mjeseca, za program "ACT Accelerator" WHO-a kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19.



Dosad su prikupljene tri milijarde dolara, rekao je Guterres, a to je manje od 10 posto svote koju WHO treba za program formalno nazvan Acces to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19.