Tko sve kupuje nekretnine u Osijeku i po kojoj cijeni? Otkrili smo zanimljivu stvar

'Nekretnina je najstabilnija valuta, to se pokazalo kroz povijest', slaže se Krunoslav Šabić , vlasnik Tasman nekretnina.

Skočile su i cijene mjesečnog najma. Pa tako, ilustrira konkretnim primjerom, za klasični dvosoban stan treba platiti od 200 do 350 eura.

'Baš nedavno sam imao slučaj da je IT-jevac, kojemu je svejedno gdje radi, prodao kuću u Zagrebu i preselio se u Osijek jer su on i njegova partnerica uočili da je ovdje život jeftiniji, a grad je dovoljno velik, ima dovoljno sadržaja, sveučilište, no vozeći se na posao i s posla ne gube puno vremena, nego mogu i biciklom s jednog na drugi kraj grada', opisuje kupce koji kucaju na vrata Ljubek nekretnina .

Ima pak i onih Zagrepčana koji su, kada su stavili računicu na papir pa podvukli crtu, shvatili da svojom ušteđevinom u glavnom hrvatskom gradu ne bi mogli kupiti ni garažu, a u Osijeku su na rubnim dijelovima za, primjerice 40.000 eura, mogli doći do garsonijere.

'Prilikom kupnje vodili su se time u kojim gradovima mogu za svoj novac nešto kupiti i iznajmljivati. Jednostavno, spašavaju svoj novac', rezimira Barišić, dodajući da cijene kvadrata u Osijeku ne bi više trebale rasti i da će stagnirati.

'Trenutno se kreću oko 1700, 1850 eura po kvadratu do oko 2000 eura', govori.

Cijena četvornog metra luksuznog stana u novogradnji može poletjeti i do 2200 eura, napominje Šabić. Za rabljene je kvadrat nešto povoljniji, pa se može pronaći od 1300 do 2000 eura, što opet ovisi o lokaciji i uređenosti same nekretnine.

'Traže se mikrozone, mirna naselja. Kupcima je tako privlačna Ilirska ulica, na 400 metara od samog središta grada, a opet nema toliko prometa i buke', ističe Šabić dok Barišić smatra da će Osijek u narednih deset godina postati jedan od najtraženijih gradova u Hrvatskoj.