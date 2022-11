Tko su hrvatske velikanke? Pokrenuta snažna inicijativa za veću ravnopravnost žena na hrvatskim ulicama

U gradu Zagrebu, prema javno dostupnim podacima, manje od dva posto ulica i trgova odaje počast zaslužnim ženama, dok čak četiri od sedam najvećih hrvatskih gradova uopće nema ulicu ili trg nazvan po ženama. Potaknuti tom spoznajom, HEARTH, prva regionalna agencija koja provodi isključivo projekte i kampanje s područja društveno odgovornog poslovanja inicirala je kampanju TRGni se za ravnopravnost, koja je 11. studenog krenula sa zagrebačkog Trga hrvatskih velikana

Riječ je o simboličnoj početnoj točki, povodom čega je na lijevom dijelu ovog trga postavljena i simbolična ploča s nazivom 'TRG HRVATSKIH VELIKANKI i onih koje će to tek postati' , a građani pozvani da na internetskoj stranici velikanke.hr potpišu peticiju za službeno preimenovanje dijela Trga hrvatskih velikana.

'Razgovarati o tome i pričati da ravnopravnost među muškarcima i ženama jednostavno ne postoji, osim na papiru, je pomalo već deklasirano, tako da smo mi odlučili djelovati, što nam i ime same agencije HEARTH kaže, thinking and doing. Odlučno smo krenuli promijeniti stanje, simbolički s ovog trga, ali vrlo brzo i u praksi i sigurno nećemo stati samo na ovom trgu i na Zagrebu, jer je stanje jednako zabrinjavajuće i u drugim hrvatskim gradovima i mjestima', pojasnio je Mladinović.

HEARTH je zaseban projekt nastao unutar reklamne agencije Imago, koja upravo 11. studenoga obilježava veliki jubilej. Osnivač Damir Ciglar istaknuo je ponos oko angažmana cijelog tima i ishoda koji bi ova inicijativa trebala postići.

'Teško da sam mogao zamisliti ljepši način obilježavanja 30. rođendana Imaga, nego ovakvom vrstom kampanje. U ova tri desetljeća kreirali smo niz kreativnih, lijepih i uspješnih kampanja, osmislili i oslikali stotine proizvoda, ambalaža i vizualnih identiteta. Ali zadovoljstvo je uvijek najveće kada svojim kreacijama i djelovanjem nastojimo svijet učiniti boljim mjestom, u čemu je TRGni se za ravnopravnost ne samo nastavak takvih kampanja, već i meni jedna od dražih koje smo kreirali i pokrenuli, uz našu sestrinsku CSR agenciju HEARTH. To što je pokrenuta točno na 30. godišnjicu našeg početka posebno nas veseli i motivira. Možda bi i moja mama konačno bila s nečim što radim – zadovoljna', poručio je Damir Ciglar.

Inicijativu je predstavila Ida Prester, dodijelivši simbolične ploče s imenom ulice djevojčicama i djevojkama koje su već sada, svojim znanjem, sportskim i kulturnim uspjesima doprinijele prepoznatljivosti Hrvatske na karti svijeta.

'Ove porazne statistike šalju krivu poruku djevojčicama kako one niti ne mogu napraviti nešto veliko i važno da bi se po njima nazvala ulica, već je to rezervirano samo za dečke. Ovom inicijativom im želimo poručiti da nisu nevidljive i da svojim radom i uspjesima mogu zaslužiti da se ulica ili trg jednom nazovu njihovim imenom. Trg hrvatskih velikana moguće je, zahvaljujući specifičnom tlocrtu, podijeliti na dvije jednake polovice, s dvije identične fontane i dva ista pročelja zgrada što bi, smatramo, bio najbolji prikaz ravnopravnosti oba spola', pojasnila je Ida Prester motivaciju inicijative TRGni se za ravnopravnost.