Tko radi najviše, a tko najmanje? Jaz je drastičan, evo kako stoji Hrvatska

U Uniji se prosječan broj odrađenih sati kreće od 31,9 sati tjedno u Nizozemskoj do 39,6 sati u Grčkoj. Uključe li se zemlje kandidatkinje i članice EFTA-e , najviše se radi u Turskoj , gdje prosjek iznosi 42,4 sata tjedno. Slijede Bosna i Hercegovina s 40,9 te Srbija s 40,6 sati.

Prema podacima europskog statističkog ureda Eurostata, stanovnici Europske unije u prosjeku rade 35,9 sati tjedno . U izračun su uključeni zaposleni u dobi od 20 do 64 godine, neovisno o tome rade li puno ili nepuno radno vrijeme, objavio je Euronews .

To su jedine europske zemlje u kojima prosječan radni tjedan prelazi 40 sati. Nakon njih dolaze Grčka (39,6 sati), Sjeverna Makedonija (39,5) i Bugarska (38,7), pa zemlje Balkana dominiraju vrhom ljestvice. Hrvatska se također nalazi iznad europskog prosjeka s 37,7 sati rada tjedno, što je svrstava među zemlje s duljim radnim tjednom.

Profesor David Spencer sa Sveučilišta u Leedsu smatra da radnici uglavnom ne odlučuju sami koliko će raditi. 'Ni u jednoj zemlji radnici ne biraju broj sati koje rade. Dulje radno vrijeme može se povezati s nižom produktivnošću, ali i slabijim položajem radnika', rekao je Spencer. Jorge Cabrita iz Eurofounda dodaje da važnu ulogu imaju i nacionalni sustavi određivanja radnog vremena.

Nizozemci najmanje rade

Nizozemska ima najkraći prosječni radni tjedan u Europi – 31,9 sati. Prema Cabriti, gotovo 43 posto zaposlenih radi na nepuno radno vrijeme, što je najveći udio u Europskoj uniji. Zemlja ujedno ima jedan od najkraćih kolektivno ugovorenih radnih tjedana.

'Rad na nepuno radno vrijeme pridonio je smanjenju prosječnog radnog tjedna, iako zaposleni na puno radno vrijeme i dalje rade blizu 40 sati', rekao je Spencer. Njemačka, Norveška i Danska slijede s prosjekom od 33,9 sati tjedno, a ispod granice od 35 sati nalaze se i Austrija, Belgija te Finska.

Među četiri najveća gospodarstva Europske unije najkraći radni tjedan ima Njemačka s 33,9 sati. Francuska bilježi 35,6 sati, Italija 36,1, a Španjolska 36,3 sata tjedno, što je najviše među najvećim europskim gospodarstvima.

'Kraće radno vrijeme u Njemačkoj djelomično je rezultat snažnih sindikata i učinkovitog kolektivnog pregovaranja', smatra Spencer.