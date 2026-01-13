Mostovci traže smanjenje radnog vremena: 'Djeca odrastaju bez roditelja'

"Djeca čiji roditelji rade, odrastaju bez roditelja, a to ima ozbiljne društvene posljedice," upozorio je Kujundžić na konferenciji za novinare. Objasnio je kako šestosatno radno vrijeme ne bi bilo obavezno nego dragovoljno.

"U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja," kazao je.

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. "U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, šestosatni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada", pojasnio je 'mostovac'.