stanje u prometu

Cijeli dan kaotično na autocesti A1: Evo gdje su sada najveće gužve

I.V.

25.07.2026 u 18:32

Autocesta A1
Autocesta A1 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HAK
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Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na autocesti A1 cijeli dan su kolone, posebice u smjeru mora, no u kasnim poslijednevnim satima stanje se počelo smirivati

'Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama', priopćio je HAK.

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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje
  • pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru mora nema dužih čekanja
  • usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionici čvor Gospić-tunel Sveti Rok-čvor Rovanjska u smjeru mora

Krčki most (DC102)

  • u smjeru otoka Krka kolona je od čvora Kraljevica do Omišlja
  • u smjeru kopna kolone nema

DC1 Gračac-Knin

  • ﻿zastoj je i kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić

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