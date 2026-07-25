Cijeli dan kaotično na autocesti A1: Evo gdje su sada najveće gužve

'Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama', priopćio je HAK.