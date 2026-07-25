Cijeli dan kaotično na autocesti A1: Evo gdje su sada najveće gužve

Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na autocesti A1 cijeli dan su kolone, posebice u smjeru mora, no u kasnim poslijednevnim satima stanje se počelo smirivati
'Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama', priopćio je HAK.
Izvanredni prometni događaji
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje
- pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru mora nema dužih čekanja
- usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionici čvor Gospić-tunel Sveti Rok-čvor Rovanjska u smjeru mora
Krčki most (DC102)
- u smjeru otoka Krka kolona je od čvora Kraljevica do Omišlja
- u smjeru kopna kolone nema
DC1 Gračac-Knin
- zastoj je i kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić