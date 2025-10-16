kontroverzna odluka

Grčka usvojila zakon zbog kojeg su mnogi prosvjedovali: Mogu očekivati i do 13 dnevnog rada

Dok radnici već teško podnose visoke životne troškove, poslodavci u privatnom sektoru dobili su slobodne ruke za produljenje radnog vremena

Grčki parlament usvojio je u četvrtak prijedlog zakona koji dopušta poslodavcima u privatnom sektoru da produlje radno vrijeme, unatoč prosvjedima radnika koji već teško podnose visoke životne troškove.

Prijedlog zakona, koji dopušta poslodavcima da uvedu radni dan od 13 sati, u odnosu prema sadašnjih osam sati, ima za cilj učiniti tržište rada fleksibilnijim i učinkovitijom, istaknula je grčka konzervativna vlada. No prijedlog je izazvao dva opća štrajka ovaj mjesec jer radnici smatraju da će se time potkopati njihova prava dok se teško nose sa stagnirajućim plaćama i rastućim troškovima za hranu i stanarinu.

"Dok ostatak Europe raspravlja o smanjenju radnog vremena, u Grčkoj ga se povećava", rekao je 41-godišnji barmen Themis Lytras, koji je rekao da mu se stanarina u zadnje dvije godine udvostručila.

Zakon štiti ljude od otkaza ako odbiju prekovremene ali...

Grčka spada među zemlje s najduljim radnim tjednom u Europi od oko 40 sati, po podacima EU-a, u odnosu prema prosječno 34 sata u Njemačkoj ili 32 u Nizozemskoj. Kupovna moć u Grčkoj spada među najslabije u EU-u, po podacima Eurostata.

Dulji radni dan može se, po novom zakonu, uvesti samo tri dana u mjesecu i do 37 dana na godinu.

Zakon štiti ljude od otkaza ako odbiju raditi prekovremeno, ali sindikati upozoravaju da oduzima radnicima pregovaračku moć u zemlji gdje ima neprijavljenog rada i gdje su prosječne plaće relativno male.

Zakon također daje poslodavcima veću fleksibilnost kad je riječ o kratkotrajnom zapošljavanju i omogućuje radnicima da rade četiri dana u tjednu kroz cijelu godinu ako se tako dogovore s poslodavcem. 

