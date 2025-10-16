Grčka usvojila zakon zbog kojeg su mnogi prosvjedovali: Mogu očekivati i do 13 dnevnog rada

Grčki parlament usvojio je u četvrtak prijedlog zakona koji dopušta poslodavcima u privatnom sektoru da produlje radno vrijeme, unatoč prosvjedima radnika koji već teško podnose visoke životne troškove.

Prijedlog zakona, koji dopušta poslodavcima da uvedu radni dan od 13 sati, u odnosu prema sadašnjih osam sati, ima za cilj učiniti tržište rada fleksibilnijim i učinkovitijom, istaknula je grčka konzervativna vlada. No prijedlog je izazvao dva opća štrajka ovaj mjesec jer radnici smatraju da će se time potkopati njihova prava dok se teško nose sa stagnirajućim plaćama i rastućim troškovima za hranu i stanarinu.

"Dok ostatak Europe raspravlja o smanjenju radnog vremena, u Grčkoj ga se povećava", rekao je 41-godišnji barmen Themis Lytras, koji je rekao da mu se stanarina u zadnje dvije godine udvostručila.