Vučić osnovao pokret za 'spas Srbije': Tko u njemu sjedi i što pokušava postići?

Aleksandar Vučić najavljuje formiranje ovog pokreta već tri godine, a prvi sastanak inicijativnog odbora za osnivanje pokreta dogodio se u nedjelju. To još ne znači da je pokret konačno formiran – nagađa se da će to biti do Vidovdana, 28. lipnja, važnog datuma u srpskoj povijesti – ali barem su poznati neki njegovi budući članovi, piše Vreme.