Tko je profitirao na dočeku rukometaša: 'SDP je zaista nevidljiv u ovoj situaciji'

Pitanje je kakav bi epilog mogo imati zahtjev za ocjenu ustavnosti tog Vladinog poteza i je li premijer narušio autonomiju lokalne vlasti. O tome, ali kakvu je prirodu svoje vlasti pokazao gradonačelnik Zagreba razgovara se večeras u Otvorenom .

'Tko je dobitnik, a tko gubitnik ovih zbivanja vidjet će se u istraživanjima, možda krajem mjeseca, jer mislim da se ovaj tjedan to neće moći kvalitetno izmjeriti. Mislim da je u svakom slučaju premijer Plenković iskoristio priliku. Da on nije, iskoristila bi je desnica, tako da je ostavio desnicu bez zraka i ako je išta bilo bodova za skupiti, skupio ih je on. Tomašević je ostao u svom biračkom tijelu, pitanje je omogućuje li mu ovakva tvrda pozicija ikakav rast, ali u svom biračkom tijelu, vjerujem nije izgubio'.

Krešimir Macan smatra da je još prerano govoriti tko je dobitnik, a tko gubitnik situacije koja se dogodila.

'Čini mi se da je SDP nekako najlošije reagirao, odnosno najmanje je bio vidljiv u ovoj situaciji. Hoće li mu to donijeti nekakve bodove ili ne, ne znam, nekad je bolje i šutjeti. Obično, kad se dvoje tuku, treći profitira', rekao je.

Bez kompromisa

Trogrlić smatra da su Tomislav Tomašević i Andrej Plenković najviše dobili svojim stavovima.

'Moj je dojam da su u političkom smislu najveću korist ostvarili gospodin Tomašević koji se s jedne strane ponovno potvrdio pred svojim biračima, jer znamo da odnos s Thompsonom i taj uteg koncerta na Hipodromu koji je dogovoren prije lokalnih izbora nije dobro sjeo njegovim biračima. S ovakvim čvrstim stavom sigurno je u svom biračkom tijelu i svojem okruženju pokazao da je u tom smislu vjerodostojan. Isto tako, preuzeo je lidersku palicu na ljevici od svog, nametnuo se s pozicije junior partnera u vodećeg partnera, u komunikacijskom smislu. Isto tako, Andrej Plenković, kao što je rekao Krešimir (Macan) svojom brzinom reakcije i odlučnošću zatvorio je prostor desnici. Po mojem stavu, donoseći loše odluke za društvo, daleko od izbora, mislim da su jedan i drugi trebali imati hrabrosti i pokazati kompromis i ne oteti nam taj doček lišen stranačke politike, ipak napravili za svoje političke opcije i za se sebe dobre političke poteze. SDP je zaista nevidljiv u ovoj situaciji i nije sigurno sretan s tim. S druge strane, desnica, je ostala po strani. Jedan od velikih dobitnika je svakako MPT koji je uspio održati još jedan koncert u Zagrebu i pokazati koliko je u ovom trenutku i politički i u svakom drugom smislu bitan,' ocijenio je Trogrlić.

Prazan centar

I profesor Ivan Rimac misli da su veliki politički dobitnici HDZ i Možemo, svaki u svojem dijelju političkog spektra, dok je centar ostao prazan.

'Svatko je branio svoje stavove, pokazao čvrstinu. Vjerojatno je Andrej Plenković očekivo s ovakvim potezom da će dovesti do suza nemoći Tomaševića, međutim to se nije dogodilo i mislim da su i jedan i drugi pokazali da su u ovom trenutku rivali koji imaju svoju publiku i isto tako imaju svoju odlučnost', rekao je profesor Rimac.

Misli međutim da su se obojica odmaknuli prema krajevima političkog spektra i ostavili su centar nepokrivenim.

Drugačiji stil Tomaševića

Za Marija Petrovića, Tomašević je ipak za sada najveći pobjednik.

'Zato što je zadržao neki čvrsti stav kao mladi, moderni političar koji možda ne artikulira na pravi način sve ono što želi reći i koji možda nema pratitelje u svojoj stranci kakbe bi trebao imati da bi postigao bolji rezultat. On u toj mlađoj populaciji, mlađoj publici, rekao bih, polako, ali sigurno zauzima poziciju prvog oporbenog političara koji ima potpuno drugačiji stil komunikacije nego njegove kolege s njegovog, lijevog spektra', kazao je Petrović

Dodao je da tu ponajprije misli na Sinišu Hajdaša Dončića, koji smatra Petrović, loša kopira Zorana Milanovića koji se dobro osjeća u načinu tzv. uličnog izražavanja.

'Hajdaš Dončić više na neki način gubi s takvom komunikacijom i pokazuje se da on, koji je stari partner, postaje junior partner i SDP koji je vodeća stranka na neki način postaje podređena', ocijenio je.

Dodao je kako, gledajući s druge strane Plenkovića, daleko, daleko nema nikoga s kime bi ga se moglo usporediti.

'Dakle, on, kada bi živio sto godina, vjerojatno bi na ovakav način, u ovakvoj političkoj kaljuži koju sada imamo, trenutno mogao vladati, ne zato što on to radi najbolje, nego zato što mu jednostavno niko drugi nije ni do koljena'.

'Trenutačno je tako na kompletnom političkom spektru, s tim da je, rekao bih, Plenković svjestan situacije da Tomašević u stvari s potpuno drugačijim načinom komunikacije i od Milanovića i od Hajdaša Dončića, sigurno stupa na scenu i ima još puno vremena, a to su tri godine, da bi izrastao u jednog nacionalnog političara. On trenutno nema možda taj nacionalni doseg, ali to ne znači da ga ne može postići', ocijenio je Mario Petrović.

Smatra da se možda ni Plenković ni Tomašević nisu ovom prilikom obraćali samo svojem političkom spektru, već da su vjerojatno artikulirali svoje pozicije za ono što slijedi do izbora.

'To znači, prvo zacementiraj poziciju koja ti je u svom biračkom tijelu, a onda imaš još dovoljno vremena da iskoračiš iz tog biračkog tijela i osvajaš ono što je pred tobom. U ovom slučaju to je Tomaševićev lijevi centar gdje ulazi direktno SDP-u u njedra i kanibalizira ga, a tu je, ne svojom zaslugom, nego više SDP-ovom', kazao je

Naglasio je kako je s druge strane HDZ čvrsto obujmio desnicu.

'Potjerao je sve što se dalo potjerati na desnoj strani, i sigurnim korakom može sada polako u iduće tri godine graditi poziciju prema desnom centr, rekao je Petrović.