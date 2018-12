Mnogo je razloga za poništenje sporne nabave vojnih aviona, a ovo je pet glavnih

Kontroverzna kupovina borbenih aviona od Izraela u kratko vrijeme pretvorila se u najveći fijasko u povijesti vojnih nabava. S obzirom na mnoge nepovoljne informacije koje su izašle na vidjelo prošli tjedan, u dijelu javnosti počelo se razmišljati i o tome bi li trebalo cijeli natječaj nabave aviona poništiti i raspisati novi. Donosimo neke od glavnih razloga u prilog toj tezi

Hrvatska je otpočetka znala da prodaja ovisi o SAD-u i da Amerikanci ne daju Izraelcima dozvolu da prodaju avione u konfiguraciji Barak koju su oni koristili, no svejedno je prihvatila ponudu a da pritom od Amerikanaca nije dobila barem neko uvjerenje da će se posao moći sklopiti po uvjetima natječaja. S obzirom na to da je odluka o pobjedniku natječaja donesena iako nije bilo potvrde da će Izrael uopće moći isporučiti avione, jer nije dobio dozvolu za prodaju, natječaj bi trebalo poništiti.

3. Mogući povlašteni položaj Izraelaca

Zanimljivo je da su u MORH-u kao jedan od razloga za odbijanje ponude švedskog Gripena naveli i to što iza nje nije stajala država Švedska. Nije Šveđanima pomoglo ni to što je njihova država rekla da će se uključiti čim se potpiše ugovor. No, s druge strane, izraelska ponuda je prihvaćena iako iza nje zapravo nije stajala ona država koja daje dozvolu za daljnju prodaju, a to je SAD. Ako bi se utvrdilo da su Izraelci imali povlašteni položaj u odnosu na Šveđane, natječaj bi također trebalo poništiti.

4. Cijena veća od one na natječaju

Cijena izraelskih aviona na natječaju bila je 500 milijuna dolara, odnosno oko 3,1 milijardu kuna. Iz Vlade i Ministarstva obrane u više su navrata poručili kako Hrvatsku avioni neće koštati ni lipe više, no postoji opravdana sumnja da bi cijena ipak mogla biti viša. Naime, Izraelci su na avionima F-16 radili mnogobrojne preinake koristeći svoju tehnologiju, pa te avione prije daljnje prodaje Hrvatskoj treba vratiti u prvobitno stanje, odnosno izvaditi izraelsku tehnologiju i vratiti originalnu američku. Taj postupak za 12 aviona koje Hrvatska kupuje nije jeftin, a iako se nema s čime uspoređivati jer se tako nešto nikad nije radilo, prema nekim procjenama mogao bi koštati oko 150 milijuna dolara. Jasno je da SAD neće podmiriti taj trošak, a ako bi ga podmirio Izrael, za Hrvatsku se ništa ne bi mijenjalo. No Izraelci sigurno žele i zaraditi na ovom poslu, a plaćanjem ovog troška ispalo bi da su svoje avione dali ispod cijene, tako da nije nemoguće da bi taj trošak pao na hrvatska leđa. Već u projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godišnje rate za nabavu aviona značajno su više od 390 milijuna kuna, koliko bi trebale godišnje iznositi, uključujući PDV. Iz MORH-a nema razumljivog objašnjenja za to povećanje. Ako bi ukupna cijena znatno premašila cijenu koja je bila istaknuta na natječaju, to bi svakako bio razlog za poništenje natječaja.