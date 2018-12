Tko je Mirjana Hrga? Prisjećamo se pikantnih detalja iz burne karijere kontroverzne novinarke koja stiže na Pantovčak

Strateške politike te odnosi s Vladom i Saborom teme su oko kojih će predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović od sredine siječnja savjetovati Mirjana Hrga. Za neke kontroverzna novinarka koja je većinu života provela u medijima sada se baca u političke vode

No nije se dugo zadržala ni na RTL-u. Već 2017. zbog, kako se neslužbeno pisalo, loše gledanosti RTL je smjenjuje s mjesta urednice i voditeljice RTL Danas. Nakon toga odlazi s RTL-a, a nedavno je jasno dala do znanja da ni s te televizije nije otišla u dobrim odnosima.

'Iznimno zahtjevnim razdobljem izdvojila bih ono od 2004. do 2008., kada ljubav prema zanatu nije bila proporcionalna zadovoljstvu, no ipak je na svoj način i takvo što ostavilo traga. Shvatila sam da nisam materijal za komercijalne televizije i osjetila težinu kapitalizma na hrvatski način. Edukativno, ali i prilično ugrožavajuće u smislu osobnosti', rekla je svojedobno Hrga za tportal.

Lani je tako napustila novinarstvo i jedno vrijeme se bavila turizmom. Naime, Hrga je kupila kuću u Osoru, renovirala je i iznajmljivala za odmor.

Iako ju je većinu karijere pratio glas desničarke i HDZ-ovog čovjeka, Hrga se 2016. u intervjuu Nacionalu osvrnula na te prozivke.

'U srcu sam prava ljevičarka. Nikada za sebe ne tražim slobodu koju nisam spremna dati drugome. Ali kada govorimo o nacionalnom, o državnom, onda ću reći da nisam budala bez granica. I tu me zlobni kvaziljevičari pokušavaju godinama diskreditirati', poručila je prije dvije godine.

Prije nekoliko godina kritički je progovorila i o Thompsonu.

'Imala sam namjeru napraviti emisiju i s Thompsonom, no on se predomislio. Jasno je kako je uspio napraviti posao na domoljublju, no žalosno je što ne razumije sramotu i užas ustaškog režima', rekla je Hrga te dodala da bi Thompson svojim ispravnim utjecajem mogao preodgojiti djecu koja pohode njegove koncerte.

No, s druge strane, jasno je iskazala i svoj stav o Istanbulskoj konvenciji.

'Odbacujući sve unaprijed određene diskreditacije, spomenut ću da nisam primitivna, pročitala sam tu famoznu Istanbulsku konvenciju više puta. Neke članke posebno. Potpisujem 99 posto, ali kad bih mogla glasati, glasala bih protiv. I to je to. Što je problem? Glasam za pravo žena, ali ne u ovakvoj buci, magli i masovnom silovanju uma. Glasam za to svaki dan. Ali želim glasati i za prava muškaraca (o tome se ne govori vjerojatno baš zato što ih oni koji žele ravnopravnost smatraju jačim spolom pa im ne treba dodatna zaštita od diskriminacije), glasam i za prava djece, glasam i za pravo čovjeka da slobodno živi onako kako se osjeća, bez obzira na seksualnu i ostale orijentacije. Po čemu su žene važnije od svih njih? Glasam za slobodu pojedinca u uređenom društvu u kojem nitko neće silovati nikoga. Pa ni pod krinkom demokracije. Pustite da mislimo drugačije. Tko kaže da niste vi u krivu? A možda i mi? Pa što? Zar je to pitanje života i smrti da se društvo ovako oštro mora dijeliti baš po svemu', napisala je na Facebooku.

Iako je bila poznata po oštrim, a po nekima povremeno i neprimjerenim pitanjima svojim sugovornicima, u javnosti je ostao zapamćen njen intervju s Milanom Bandićem, odnosno njegov napad na Hrgu poslije emisije. 'Pa lažeš da nema toalet papira u vrtićima. Pa ko si ti meni da ti mene ovdje sučeljavaš? Pa ti si se malo digla, previše si se digla. Jesi ti ikad rodila? Nisi. Onda nemoj o tome govoriti. Što si dobila, to si i tražila. Kada budeš imala djecu, onda mi govori', bjesnio je Bandić, zbog čega je u zaštitu Hrge stao i HND.