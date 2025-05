Prošlo 100 dana mandata: Ovo je neki novi Zoran Milanović, ali ne treba otpisati 'predsjednika s karakterom'

'Svašta se očekivalo nakon one užasno intenzivne 2024. godine, u kojoj se predsjednik na vrlo neobičan način uključio u parlamentarne izbore, zbog čega je uslijedio cijeli taj prijepor i odluka Ustavnog suda, a nakon toga i premoćna pobjeda na predsjedničkim izborima. Bila su velika očekivanja unutar SDP-a da će to dati velik vjetar u leđa i njima, što su trebali pokazati lokalni izbori, a i onih nekoliko mjesečnih anketa pokazalo je da je stranka u nekoliko navrata prešla na prvo mjesto. Velika su se očekivanja stvorila u tom lijevom centru, međutim to se izjalovilo jer se pokazalo da su svaki izbori priča za sebe, da se ne pretaču iz jednih u druge. Naravno, predsjednički izbori su personalizirani i dio uspjeha Zorana Milanovića je i to što je imao onakvog protukandidata, koji je imao svoj set problema. To se nije moglo pretočiti na lokalne izbore, gdje imamo puno lokalnih priča i nakon prvog kruga vidimo da SDP baš i ne može biti previše zadovoljan ishodom', kaže nam politički analitičar i komentator tportala Višeslav Raos.

Dok se u parlamentarne izbore izravno umiješao, Milanović se zasad drži dalje od podržavanja SDP-ovaca, osim što je tijekom prvog kruga kampanje obišao Sisak, a koji je SDP na kraju izgubio.

Suradnja s premijerom

No ono što je itekako vidljivo izostanak je svađe s Banskim dvorima, neslaganja s premijerom Andrejom Plenkovićem oko vanjskopolitičkih pitanja, poput odnosa prema Ukrajini, ili vrijeđanja s bivšim ministrom Marijem Banožićem oko obrane, a što je obilježilo njegov prvi mandat.

'Sad vidimo da je dosta utihnuo, kao da je malo reterirao, i da se sad puno više otvara priča suradnje, što je pozitivno. Počela su se sastajati i koordinacijska tijela, što je svakako odlična vijest za državu, da je krenula ta suradnja dva brda. Što je točno u pozadini i zašto je došlo do tog obrata - je li jednostavno sve samo splasnulo jer je on u drugom mandatu neopterećen? Znamo da je nedavno rekao da se ne namjerava nakon ovog mandata natjecati za političke funkcije. Naravno, on se ne mora toga držati i ne znamo što će biti u budućnosti', kaže Raos.

Određeni prvi potez prema boljim odnosima Pantovčaka i Banskih dvora bio je i zajednički odlazak na komemoraciju u Jasenovac, gdje su se i rukovali i pozdravili. Uslijedio je odlazak na pogreb pape Franje, doduše ne zajedno zrakoplovom Vlade. Nakon nekoliko godina ovih se dana sastalo i Vijeće za obranu, a obojica su ovaj tjedan bila i na proslavi Dana Hrvatske vojske.

'Ohrabrujuće je što smo krenuli u te neke vode; obojica, i premijer i predsjednik, možda su spremna za neki tip suradnje, dijaloga. S obzirom na to da živimo u jako izazovnim vremenima, sigurnosno i vanjsko-politički, bilo bi jako dobro da njih dvojica nađu zajednički jezik', dodaje Raos.