Komadina: Onima koji svoj svjetonazor ne vide u SDP-u, u toj stranci nije mjesto

Primorsko-goranski župan i potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u ponedjeljak je odgovarajući na pitanja o odlasku saborske zastupnice Ane Komparić Devčić iz SDP-a, kazao da onima koji svoj svjetonazor ne vide u SDP-u, u toj stranci nije mjesto te da o njenim izjavama i motivima treba pitati njenog političkog mentora Vojka Obersnela

"Koliko ja znam, uvijek je kolega Obersnel predlagao gospođu Komparić Devčić za saborsku listu i uvijek je prolazila na saborskoj listi. Mislim da je Arsen Bauk dobro rekao o količini njezinih istupa i nastupa u Saboru, kao i inače u političkom životu Hrvatske i tu u jednostavno nemam što komentirati", odgovorio je Komadina dodavši da za Zagrebom zaostaje cijela Hrvatska.

Bi li zbog osipanja SDP-a predsjednik stranke Davor Brenardić trebao dati ostavku, pitali su novinari, a Komadina je kazao da ne bi trebao. "Ne, zbog osipanja ne. Stanka prolazi dinamičku ravnotežu i jedna diferencijacija je u tijeku. Oni koji žele raditi i biti strpljivi na građenju socijaldemokracije i zalaganju za dobrobit ljudi, većine u Hrvatskoj, ti će uvijek biti u SDP-u. Građani sve ovo vide, a vidjet će se uskoro i na rejtingu stranke da će SDP biti honoriran."

O navodnim prelascima i SDP-ova Borisa Lalovca te još jedne zastupnice, Komadina je kazao "živi bili pa vidjeli", da "tih informacija nema i da mu Boris ništa nije rekao na tu temu".

Na upit kako komentira to što je tijekom njegova potpredsjedanja SDP-om iz te stranke otišlo osam saborskih zastupnika te kako to jača SDP, Komadina je odgovorio da "ostaju kvalitetni zastupnici." "Nećete mi reći da je prelazak gospodina Sauche u HNS pomoglo, da je to rezultat nekakvog prosvijećenja, kao i ovi zadnji prelasci. Prema tome, onome kojemu nije mjesto u SDP-u, taj bira drugi put, a oni koji žele graditi socijaldemokraciju, ostat će u SDP-u. Nitko nikoga nije tjerao iz stranke."

"Ako tu mislite ima li odgovornosti Bernardića za njihov odlazak, kao što oni govore - nema, svatko traži svoju skužu. Uostalom, neka se upitaju koliko su stranci oni dali, a koliko je stranka njima dala", dodao je.

Na pitanje kako komentira apele dijela zastupnika da bi se o tome trebao očitovati bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović, s obzirom na to da su to bili njegovi kadrovi, Komadina je kazao da "to i jesu apeli njegovih kadrova." "Ako će se očitovati, očitovat će se, ne vidim što se ima Zoran Milanović na to očitovati, zna se tko je slagao saborsku listu, to je svima poznato."

Na novinarsko pitanje kako komentira to što su ga, nakon što je prošlog tjedna u drugom pokušaju usvojen županijski proračun, neki optužili za političku trgovinu, Komadina je rekao da je "situacija razlika nebo i zemlja."

"Imate dovoljno svjedoka u svim političkim strankama da su razgovori ovdje bili za stolom, s puno očiju, o projektima i programima. Mislim da su ovdje ljudi odgovorni, a ne da ispod žita, drugog jutra kada se probude, mijenjaju političke opcije, toga kod nas nije bilo. Ljudi su umjesto izbora izabrali konstruktivnost, projekte, programe, život, a ne bacanje novaca građana na političku nestabilnost", rekao je Komadina.