Tjerali kuhara i konobaricu da rade po 15 sati dnevno bez pauze, sud tvrtki zbog toga odrezao 202 tisuće kuna kazne

Zbog pet prekršaja Zakona o radu prekršajni sud u Trogiru kaznio je ukupno s 202 tisuće kuna kaznio tvrtku “Vlajland” iz Kaštel Gomilice i njezinu direktoricu Anu K.

Tvrtka je kažnjena sa čak 189 tisuća kuna, a direktorica s ukupno 23 tisuće kuna i to zato što su, od 10. srpnja 2017. godine do 21. srpnja 2017. godine u Kaštel Gomilici, na njihovu brodu 'Easy days' na prekovremenom radu, dužem od pedeset sati tjedno, držali svoje radnike, i to brodskog kuhara i konobaricu, piše Slobodna Dalmacija. Tako su ih, po nepravomoćnoj presudi, od ponedjeljka 10. srpnja 2017. godine do nedjelje 16. srpnja 2017. godine držali na radu ukupno 117 sati te od ponedjeljka 17. srpnja 2017. godine do petka 21. srpnja 2017. godine ukupno osamdeset sati.

Nadalje, u istom razdoblju nisu kuharu i konobarici omogućili zakonom propisano korištenje dnevnog odmora. Naime, oni bi radili dnevno oko 15 sati, pa i duže, a imali bi samo po šest ili devet sati odmora. Također, nije im bilo omogućeno ni korištenje tjednog odmora, za što su isto kažnjeni.