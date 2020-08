Tisuće migranata na ulicama Bihaća: 'Nikad nije bilo gore, spremni smo i na radikalne mjere'

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je u petak kako je stanje u tom gradu ali i cijeloj Unsko-sanskoj župniji najgore do sada zbog velikog priljeva ilegalnih migranata te zbog činjenice da vlasti u BiH ne poduzimaju ništa kako bi kontrolirale taj problem.

Pojasnio je kako će u ovoj županiji najvjerojatnije ponovo posegnuti za mjerama poput uspostave improviziranih kampova u koje će onda policija dovoditi migrante nakon što ih skloni s ulica.

Ranije je takav kamp postojao na lokalitetu Vučjak na obroncima Plješevice no on je prošle godine rasformiran zbog nehumanih uvjeta koji su tamo vladali a migranti su prebačeni u druge privremene no bolje opremljene smještajne centre, uglavnom u okolici Sarajeva.