Tisuće ljudi prosvjedovale u Češkoj: Potpora javnim medijima

Organizatori i sudionici kritizirali su nacrt zakona koji predviđa izravno financiranje iz državnog proračuna od 2027., sa znatno manje sredstava nego sada.

Trostranačka koalicija namjerava ukinuti naknade za licence za radio i televiziju te umjesto toga učiniti Češku televiziju (ČT) i Češki radio (ČRo) ovisnima o izravnom državnom financiranju u budućnosti . Kritičari upozoravaju da bi to moglo potkopati neovisnost medija i otvoriti vrata političkom utjecaju.

Prosvjede u 12 najvećih gradova u zemlji organizirao je građanski pokret "Milijun trenutaka za demokraciju", koji je nedavno organizirao slične demonstracije u glavnom gradu Pragu.

Fotografije novinske agencije CTK prikazuju prosvjednike okupljene ispred zgrade radio-televizije u Brnu sa zastavama i transparentima na kojima je pisalo "Sloboda medijima!" i, obraćajući se televizijskim i radijskim novinarima, "Uz vas smo!"

Novinari su odgovorili razvijanjem transparenta s prozora studija na kojem je pisalo: "Hvala vam!"

Od prosinca Češkom Republikom vlada koalicija koju čine Babišova desničarska populistička stranka ANO, krajnje desna stranka Sloboda i izravna demokracija (SPD) i stranka Motoristi.