Kaos nakon finala Eurosonga: Češka tražila ponavljanje nastupa

Tijekom nastupa češkog predstavnika Daniela Žižke u finalu Eurosonga došlo je do problema u televizijskom prijenosu, no organizatori su zaključili da smetnje nisu bile dovoljan razlog za ponavljanje izvedbe

Češka televizija uputila je službeni prosvjed Europskoj radiodifuzijskoj uniji nakon tehničkih poteškoća koje su obilježile nastup češkog predstavnika Daniela Žižke u finalu Eurosonga 2026. Problemi su se pojavili tijekom izvedbe pjesme 'Crossroads', i to u jednom od najvažnijih trenutaka nastupa.

Gledatelji su tijekom prijenosa uživo primijetili smetnje u slici: nekoliko sekundi prikaz je bio isprekidan i zamućen pikselima, a zatim se slika nakratko zamrznula. Sve se dogodilo u trenutku kada je Žižka pjevao izravno u kameru, što je dodatno pojačalo reakcije publike. Češka televizija zatražila novu izvedbu Prema navodima iz prijenosa, tijekom nastupa je došlo i do problema s kamerom. Dio kadrova nije izveden prema planu, a jedan se kamerman u jednom trenutku okrenuo u pogrešnom smjeru, zbog čega važan dio scenskog nastupa nije prikazan onako kako je bio zamišljen.

Nakon finala društvene mreže preplavile su reakcije gledatelja koji su smatrali da je češki predstavnik bio oštećen. Dio fanova tražio je da se izvedba ponovi, tvrdeći da su tehničke poteškoće mogle utjecati na konačan dojam pjesme. Češka televizija potom je EBU-u poslala službeni prosvjed i zatražila da se Žižki omogući ponavljanje nastupa. Zahtjev je, međutim, odbijen. Organizatori su u obrazloženju naveli da je riječ o manjem problemu s kamerom, koji nije utjecao na zvuk ni na samu izvedbu, pa prema njihovoj procjeni nije bilo osnove za novu izvedbu.

Žižka smirivao reakcije Odluka EBU-a nije umirila dio eurovizijskih fanova, koji su na društvenim mrežama pisali o nepravdi i mogućem utjecaju tehničkih problema na rezultat. Češka je na kraju natjecanje završila na 16. mjestu. Daniel Žižka, međutim, nakon finala oglasio se smireno i zahvalio publici na podršci. 'Bez obzira na to što se dogodilo, uživao sam u svakoj sekundi ovog nastupa i pjevao ovu pjesmu za vas!', poručio je na Instagramu.

