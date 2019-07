Thompson šokirao na Facebooku: Ništa od koncerta na Krbavskom polju za proslavu Oluje

Pjevač Marko Perković Thompsom ove godine za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja neće održati svoj tradicionalni koncert. Proslava obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 5. kolovoza trebala se proslaviti Thompsonovim koncertom na Krbavskom polju, no od toga se odustalo. Prema objavi pjevača na Facebooku, on poziva na proslavu u rodne Čavoglave, no ne ove, nego 2020. godine

Podsjetimo, neslužbena proslava, s obzirom da je službena u Kninu, trebala se održati na Krbavskom polju 5. kolovoza. Za tu je svrhu ličko-senjski župan Darko Milinović izdvojio 200 tisuća kuna u proračunu.

'S obzirom na to da se radi o Krbavskom polju, dakle polju u pravom smislu te riječi, takva organizacija zahtijeva ozbiljne i zahtjevne infrastrukturne radove. Dogovor s obnašateljima dužnosti Županije, gradova i općina u Ličko-senjskoj županiji je bio da oni osiguraju neophodna sredstva kako bi se takva proslava mogla održati. Jasno je da to sve zahtijeva određena financijska sredstva. Više puta je svima naglašeno da ja svoj nastup za tu prigodu poklanjam. Naime, ja osobno za Dan pobjede niti jedne godine nisam naplatio svoj nastup, pa tako ni ove godine nisam tražio honorar od Ličko-senjske županije niti od bilo koga drugoga.

Nije mi jasno zašto tu moju odluku pojedini mediji i političari ne poštivaju i ne cijene, već naprotiv, u javnosti me pokušavaju diskreditirati. Na žalost, kao što je već viđeno u Kninu i ove godine se pojavljuju u javnosti nekorektne i neistinite izjave kojima se pokušava nametnuti dojam da ja naplaćujem svoj nastup za proslavu Oluje, što naravno nije istina. Dakle, radi se o troškovima infrastrukture i drugih potrebnih tehničkih sredstava za održavanje tako velikog događaja, a ne o bilo kakvom mom honoraru', piše Thompson na Facebooku. Kaže da ne želi 'biti uzrok nikakvim podjelama koje su u velikoj mjeri izražene u Ličko-senjskoj županiji, kao što ne želi biti ni nečija izlika za osobne političke neuspjehe'.