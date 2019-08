Teške optužbe Društva Marjan: Splitski župan Boban pogoduje Kerumu i njegovom ilegalnom restoranu

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban javno je optužen za zlouporabu položaja i ovlasti te pogodovanje privatnoj tvrtki u vlasništvu Igora Sapunara, sina predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara i nećaka Željka Keruma, inače glavnog HDZ-ovog koalicijskog partnera. U oštro intoniranom otvorenom pismu teške optužbe iznijelo je Društvo Marjan, najstarija splitska udruga civilnog društva, upozoravajući da je Boban dodijelio koncesiju na restoran u sklopu park šume Marjan premda je bio upozoren da se radi o ilegalno dograđenom objektu. Nakon što je građevinska inspekcija naložila njegovo rušenje Boban je odbio postupiti po njemu i omogućio Sapunaru da u istom restoranu nastavi raditi

U tom trenutku doista je bilo očito da gabariti restorana na Benama ne odgovaraju originalnima, čak i usporedbom sa starim fotografijama, no građevinskim inspektorima trebale su dvije i pol godine da dovrše posao. U lipnju ove godine izdali su rješenje naslovljeno na Splitsko-dalmatinsku županiju i Blaženka Bobana osobno, kojim nalažu da kao davatelji koncesije uklone bespravno izgrađeni dio restorana u roku od osam dana jer će u suprotnom to učiniti država na njihov trošak. No, umjesto da krene s rušenjem, Boban je iskoristio pravni mehanizam koji mu je stajao na raspolaganju i pokrenuo upravni spor, tvrdeći da se rješenje može izdati samo investitoru - a ne i 'davatelju koncesije'. Tako je spriječio rušenje i Sapunaru omogućio nastavak rada na Benama.

Kuriozitet jest da čak ni građevinska inspekcija nije uspjela utvrditi tko je doista bespravno gradio na Marjanu, jer u njihovom rješenju stoji tek da se to dogodilo 'nakon 1987. godine'. Izvjesno je ipak da je gradnja starija od deset godina. Ovaj podatak iznimno je osjetljiv jer su ilegalni pothvati unutar zaštićenih prirodnih i kulturnih cjelina označeni kao kazneno djelo, pa bi njihovi autori teoretski mogli završiti u zatvoru zbog toga.

Pročelnik Županijskog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja i u ponedjeljak je ponovno ustvrdio da su u Županiji prilikom raspisivanja natječaja za koncesiju ovog restorana 'dobili potvrde svih tijela da nema zabilježenih nepravilnosti'. On se hvali i time što je u uvjetima natječaja bilo propisano da novi koncesionar ima obvezu podmiriti dugove prethodnoga, te da je na taj način naplaćeno 1,5 milijun kuna koji bi u suprotnome propali.

Tportal je kontaktirao i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, no on je teške optužbe o zlouporabi položaja i pogodovanju koalicijskom partneru obećao komentirati pismenim putem. Do zaključenja teksta nije se oglasio, a umjesto toga nakon nekoliko sati pristigao je opsežan odgovor županijskih službi u kojemu se objašnjava da rješenje o rušenju može biti izdano jedino investitoru ili vlasniku, odnosno da postupanje građevinskih inspektora i Državnog inspektorata 'dovodi do velike pravne nesigurnosti'.