Teška nesreća u Americi: Prevrnuo se bus pun turista, poginulo više ljudi

Oko 50 turista, uključujući djecu, vraćalo se s obilaska slapova Niagare kada je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom te je ono sletjelo s ceste.

Rescue efforts were underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash Friday, New York Gov. Kathy Hochul announced. https://t.co/1kToTPMzSy pic.twitter.com/RDuXaX4n4n

Glasnogovornik policije rekao je da je u nesreći nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno, javila je francuska novinska agencija AFP.

Nakon nesreće, koja se dogodila u blizini grada Buffala na sjeveru savezne države New York, nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u prevrnutom autobusu i njihovo spašavanje još uvijek je u tijeku.

Mnogi ozlijeđeni prevezeni su u bolnice helikopterom.

Prema BBC-ju, u autobusu su većinom bili turisti iz Indije, Kine i Filipina.