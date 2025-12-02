u Washingtonu

Napadač na pripadnike Nacionalne garde službeno optužen za ubojstvo

Bi. S. / Hina

02.12.2025 u 21:12

Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Osumnjičenik koji je prošli tjedan u Washingtonu D.C. optužen za pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde, službeno je u utorak optužen za ubojstvo i druga kaznena djela, dok je prisustvovao prvom ročištu putem videoveze iz bolničkog kreveta

Sudac u Washingtonu D.C. odredio je da se Rahmanullah Lakanwal zadrži u pritvoru bez jamčevine, navodeći 'neizmjernu užasnutost' pucnjavom koja se dogodila nekoliko blokova od Bijele kuće, a koja je usmrtila jednu pripadnicu Nacionalne garde i teško ranila njenog kolegu.

Pucnjava u Washingtonu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Lakanwal, državljanin Afganistana, doputovao je iz savezne države Washington u američku prijestolnicu kako bi izveo napad, tvrde tužitelji. On je tijekom incidenta ranjen i još uvijek je hospitaliziran.

