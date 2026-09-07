Teška nesreća kod Marine: Kombijem sletio s Jadranske magistrale i poginuo

Vozač kombija smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u mjestu Marina na državnoj cesti D8. U trenutku nesreće bio je sam u vozilu, a prema prvim informacijama policije kombijem je izletio izvan kolnika.
Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak, 7. rujna, oko 0.55 sati na području Marine.
Vozač je upravljao kombi vozilom te je, iz zasad neutvrđenih razloga, izašao izvan kolnika. Od zadobivenih ozljeda smrtno je stradao.
U vozilu nije bilo drugih osoba.
O nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija je na mjestu događaja obavila očevid kojim će se utvrđivati sve okolnosti tragedije.