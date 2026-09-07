na cesti d8

Teška nesreća kod Marine: Kombijem sletio s Jadranske magistrale i poginuo

M. Šurina

07.09.2026 u 07:19

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vozač kombija smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila u mjestu Marina na državnoj cesti D8. U trenutku nesreće bio je sam u vozilu, a prema prvim informacijama policije kombijem je izletio izvan kolnika.

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak, 7. rujna, oko 0.55 sati na području Marine.

Vozač je upravljao kombi vozilom te je, iz zasad neutvrđenih razloga, izašao izvan kolnika. Od zadobivenih ozljeda smrtno je stradao.

U vozilu nije bilo drugih osoba.

O nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija je na mjestu događaja obavila očevid kojim će se utvrđivati sve okolnosti tragedije.

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