Teška nesreća kod Marine: Kombijem sletio s Jadranske magistrale i poginuo

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak, 7. rujna, oko 0.55 sati na području Marine.

Vozač je upravljao kombi vozilom te je, iz zasad neutvrđenih razloga, izašao izvan kolnika. Od zadobivenih ozljeda smrtno je stradao.

U vozilu nije bilo drugih osoba.

O nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a policija je na mjestu događaja obavila očevid kojim će se utvrđivati sve okolnosti tragedije.