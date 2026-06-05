Teheran postavio ultimatum Washingtonu: Uvjetuju mir potpunim povlačenjem Izraela

Iran je ponovno izrazio potporu svojem libanonskom savezniku Hezbolahu i zatražio povlačenje Izraela iz južnog Libanona, naglašavajući komplikacije privremenog sporazuma kojim bi se okončao širi sukob između Sjedinjenih Država i Irana.

Iran je postavio prekid vatre između Izraela i Hezbolaha kao uvjet za bilo kakav mirovni sporazum s Washingtonom o rješavanju regionalnog rata, koji je sada u četvrtom mjesecu, i ponovnom pokretanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Ponovne borbe između Hezbolaha i Izraela izbile su početkom ožujka, dva dana nakon što su SAD i Izrael napali Iran. Hezbolah je rekao da su njegove akcije bile u znak podrške Teheranu.

„Ovaj će rat završiti tek kada završi i u Libanonu“, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči libanonskoj televizijskoj postaji Al Mayadeen kasno u četvrtak. „Kraj rata u Libanonu mora biti popraćen povlačenjem izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali“, rekao je. Komentari su uslijedili nakon što je vođa Hezbolaha Naim Kasem odbacio sporazum kojem je posredovao SAD između Izraela i libanonske vlade o zaustavljanju borbi u Libanonu. Sporazum ne predviđa izraelsko povlačenje, a Hezbolah nije sudjelovao u pregovorima. Izrael je nastavio s napadima u južnom Libanonu i rekao je da se njegove snage neće povući niti zaustaviti operacije u zemlji. Borbe se nastavljaju unatoč primirjima Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai izjavio je da je Hezbolah podnio velike žrtve tijekom rata te da Iran ostaje čvrsto predan podršci toj organizaciji. Također je upozorio Izrael da ne provodi prijetnje o obnovi napada na libanonsku prijestolnicu Bejrut. „Ponovno upozoravamo ovaj zlokobni režim da napusti Libanon. Libanon će biti neodvojiv dio svakog sporazuma i svakog prekida vatre“, rekao je.