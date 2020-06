Tegeltija: Nejasnoće o graničnoj crti ne smiju ugroziti odnose BiH i Hrvatske

Nekoliko stotina četvornih kilometara uz granicu ne smije dovesti u pitanje odnose s Hrvatskom no krajnje je vrijeme da te dvije zemlje napokon riješe graničnu crtu, odgovorio je u srijedu premijer Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na pitanje o 'nelegalnoj sječi' koju navodno provde Hrvatske šume

Posebice se to odnosi na području koje gravitira Unsko-sanskoj županiji gdje je koncentriran je najveći broj ilegalnih migranata koji pokušavaju ući iz BiH u Hrvatsku. Hrvatska policija poduzima dodatne mjere kako bi te pokušaje spriječila, a to uključuje i sječu šume uz granicu radi učinkovitijeg nadzora granice.

Vlasti u Unsko-sanskoj županiji tvrde da Hrvatske šume sijeku i stabla koja su na teritoriju BiH i zato su zatražile intervenciju vlade BiH kod vlade Hrvatske.

Tegeltija je potvrdio da je ovo pitanje doista otvoreno no istaknuo je da je problem nastao zbog činjenice da Hrvatska i BiH u svojim parlamentima nikada nisu ratificirale ugovor o granici potpisan još prije 21 godinu pa se ne zna točno ni gdje je međudržavna granična crta.

'Nitko ne želi spor o tom pitanju, a nekoliko stotina četvornih kilometara (uz granicu) ne smije dovesti u pitanje naše odnose s Hrvatskom', kazao je Tegeltija.

Sastavni dio potpisanog, a nikada ratificiranog ugovora o granici Hrvatske i BiH su i topografske karte na kojima je ucrtana granična crta no ona na terenu može odstupati do 25 metara u odnosu na to kako je ucrtana.

Ugovorom je predviđeno da će nakon njegove ratifikacije slijediti precizno obilježavanje granice, a spor oko sječe šume nastao je jer šumska poduzeća u dvjema državama imaju karte u kojima je granična crta različito definirana.

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH zaključio je da će taj problem postojati sve dok se ne ratificira ugovor o granici. 'Ništa se ne može raditi na silu, a mora se spriječiti ako netko postupa nezakonito', kazao je Tegeltija. Izrazio je nadu da ovo pitanje neće opteretiti odnose s Hrvatskom.