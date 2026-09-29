Talijanski arhitekti oglasili se oko stadiona. Bunjevac: 'To je direktan pritisak politike na mišljenje žirija'

Talijanski arhitekti iz milanskog studija VG13 , autori pobjedničkog rješenja, za RTL Danas poručili su da prate reakcije u Hrvatskoj i da i dalje vjeruju u svoj projekt. Smatraju da ga mogu prilagoditi željama navijača, a pritom zadržati njegovu temeljnu ideju.

No njihov se projekt nakon prvotne podrške Vlade i Grada našao u problemu. Plenković je u ponedjeljak poručio da, kao suinvestitor, Vlada nije zadovoljna odabranim rješenjem te da smatra kako treba raspisati novi natječaj.

'Ne vidim smislenost graditi stadion koji se ne sviđa navijačima koji bi tamo trebali dolaziti jednom tjedno, pa tko će to graditi? Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa? Vjerojatno ne biste. Po meni trebamo ići na novi natječaj, dogovorit ćemo se o tome kakav će on biti', rekao je Plenković.

Još 24. rujna Vlada je predstavljanje pobjedničkog rada nazivala 'ključnim korakom prema realizaciji projekta', dok je Grad Zagreb objavio da bi s autorima prvonagrađenog rada trebao biti ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.

'Proces oko odabira najboljeg rješenja za novi stadion u zagrebačkom Maksimiru trebalo je voditi na drugačiji način. Sada doista ne znam na koji se način misli poništiti natječaj vođen po pravilima javne nabave', komentirala je za tportal splitska arhitektica i donedavna predsjednica Društva arhitekata Splita Daša Gazde.