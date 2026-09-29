Talijanski arhitekti oglasili se oko stadiona. Bunjevac: 'To je direktan pritisak politike na mišljenje žirija'

Pobjedničko rješenje novog maksimirskog stadiona ozbiljno je dovedeno u pitanje samo nekoliko dana nakon što ga je stručni žiri jednoglasno odabrao među 88 pristiglih radova. Premijer Andrej Plenković sada otvoreno zagovara novi natječaj, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević najavljuje razgovore s Vladom o tome kako dalje
Talijanski arhitekti iz milanskog studija VG13, autori pobjedničkog rješenja, za RTL Danas poručili su da prate reakcije u Hrvatskoj i da i dalje vjeruju u svoj projekt. Smatraju da ga mogu prilagoditi željama navijača, a pritom zadržati njegovu temeljnu ideju.
No njihov se projekt nakon prvotne podrške Vlade i Grada našao u problemu. Plenković je u ponedjeljak poručio da, kao suinvestitor, Vlada nije zadovoljna odabranim rješenjem te da smatra kako treba raspisati novi natječaj.
'Ne vidim smislenost graditi stadion koji se ne sviđa navijačima koji bi tamo trebali dolaziti jednom tjedno, pa tko će to graditi? Biste li vi gradili kuću koja vam se ne sviđa? Vjerojatno ne biste. Po meni trebamo ići na novi natječaj, dogovorit ćemo se o tome kakav će on biti', rekao je Plenković.
Još 24. rujna Vlada je predstavljanje pobjedničkog rada nazivala 'ključnim korakom prema realizaciji projekta', dok je Grad Zagreb objavio da bi s autorima prvonagrađenog rada trebao biti ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.
'Proces oko odabira najboljeg rješenja za novi stadion u zagrebačkom Maksimiru trebalo je voditi na drugačiji način. Sada doista ne znam na koji se način misli poništiti natječaj vođen po pravilima javne nabave', komentirala je za tportal splitska arhitektica i donedavna predsjednica Društva arhitekata Splita Daša Gazde.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević sada kaže da će Grad i Vlada kao suinvestitori morati pronaći izlaz iz novonastale situacije. 'Rekao sam da ćemo sjesti zajedno s Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije jer, naravno, moramo naći balans i rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima', rekao je Tomašević.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina također je naglasio da pobjeda na natječaju sama po sebi ne znači da će stadion biti izgrađen prema tom rješenju.
'Ako se on i provede do kraja, sutra mi nismo obvezni graditi po tom rješenju. Možemo tražiti neka druga i bolja koja će se široj zajednici više svidjeti. Vidimo da ipak jedan dio naših sugrađana nije zadovoljan, sportska zajednica također. Naravno da ne možemo ostati slijepi ni gluhi na to sve skupa', kazao je Glavina.
Arhitekti podijeljeni: 'Fijasko' ili 'međunarodna sramota'
Preokret oko Maksimira izazvao je reakcije i među hrvatskim arhitektima. Zagrebački arhitekt Nikola Polak tvrdi da pobjednički projekt nije poštovao uvjete natječaja te odgovornost vidi prije svega u stručnom žiriju. 'Ovaj fijasko koji se dogodio s natječajem nanio je nesagledivu štetu, prvenstveno arhitektonskoj profesiji. Problem je žiri', rekao je Polak, ustvrdivši da talijansko rješenje nema funkcionalan unutarnji prostor ni odgovarajuću strukturu tribina.
Suprotno tome, predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac stala je u obranu odluke stručnog žirija. Mogućnost odustajanja od pobjedničkog projekta zbog reakcija javnosti smatra političkim pritiskom na stručnu odluku.
'To nije samo naša hrvatska sramota, nego sramota na međunarodnoj razini da politika direktno utječe na rezultate natječaja mimo odluke stručnog žirija u kojem su sjedili svi predstavnici naručitelja, Vlade Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Dinama i Hrvatskog nogometnog saveza. Osobno smatram da je to direktan pritisak politike na stručno mišljenje žirija', poručila je Bunjevac za RTL Danas .