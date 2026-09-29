Šmit o stadionu Maksimir: 'Bila bi sramota da se natječaj poništi'; Barić: 'Grad može pokrenuti novi postupak'

Kakva je budućnost arhitektonskog natječaja za novi stadion u Maksimiru? Hoće li natječaj biti poništen, prvonagrađeni projekt dorađen i realiziran ili će se tražiti neko drugo rješenje? Je li se u cijelom procesu moglo i trebalo postupiti drukčije? Tko će i na temelju kojih kriterija odlučiti što je najbolje za Zagreb, Dinamo i hrvatski nogomet?

'Proces oko odabira najboljeg rješenja za novi stadion u zagrebačkom Maksimiru trebalo je voditi na drugačiji način. Sada doista ne znam na koji se način misli poništiti natječaj vođen po pravilima javne nabave', komentirala je za tportal splitska arhitektica i donedavna predsjednica Društva arhitekata Splita Daša Gazde. O temi stadiona Maksimir i o pobjedničkom rješenju u HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljali su zamjenik predsjednika Grupacije arhitektonskih i inženjerskih djelatnosti HGK Tihomil Matković, prof.dr.sc. Krunoslav Šmit s Katedre za urbanizam Arhitektonskog fakulteta, arhitekt Otto Barić i Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion.

'Ovo je spektakularan trenutak, arhitektura je bitna Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion, rekao je da je ovo jedan spektakularni trenutak. 'Svi su koncentrirani na tu temu. Presretni smo da je arhitektura bitna i da može oblikovati jednu zajednicu' Ustvrdio je da se niti jedna svjetski referenta zgrada nije lako dogodila. Istaknuo je da su velika svjetska djela doživjela rasprave, probleme i kritike, a da te zgrade često poslije predstavljaju identitet nekog grada. 'Trebamo biti fer i taj proces koji je kompliciran, dugotrajan i skup provesti na perfektan način'. Podsjetio je na 'nevjerojatan odaziv na natječaj koji je bio svjetski'. 'Ovo je jedna globalna situacija, moramo biti pažljivi, obraniti interese javnosti, struke, javne komunikacije. Bitno je da razgovaramo i da razgovaramo argumentirano.' Rekao je da je prvonagrađeni rad najbolji mogući odabir.

Barić: Ovaj rad ne poštuje predispozicije Čak 88 rješenja je stiglo iz cijeloga svijeta, konkurencija je bila ogromna. Arhitekt Otto Barić rekao je kako taj rad ima jednu nevjerojatnu vizualnu kvalitetu, ali i ogroman problem, a to je, tvrdi on, da ne poštuje prepozicije. 'U propozicijama je jasno napisano da se traži četiri spojene, koherentno spojene tribine. Od 88 radova, 87 ih ima zatvorenu arenu, a 88. rad je zapravo reminiscencija na Turin, ali isto tako i reminiscencija na sadašnju situaciju, jer sada isto imamo četiri tribine koje su odvojene', rekao je Barić. Smatra da ovaj rad, bez obzira na njegovu veliku kvalitetu, i vizualnu i arhitektonsku, nije zadovoljio propozicije natječaja. 'Moglo se više uključiti navijače i građane' Krunoslav Šmit smatra da je natječajni program precizno definirao kakav stadion treba biti, u skladu sa standardima za pripremu natječaja. Ipak, ističe kako se u pripremi dokumentacije i projektnog zadatka moglo više uključiti navijače i građane te uvažiti njihova očekivanja od budućeg stadiona. 'Bilo je dosta logično očekivati vrlo emotivnu i strastvenu reakciju. No, ima jako puno natječaja koje to nije imalo takvu vrstu pripreme samog projektnog zadatka. Ovdje je on bio jasno napisan, kvalitetno napisan, kad je trebao definirati što građevina treba biti', naglasio je.

Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Matković: Dorada stadiona nužna, treba očuvati kvalitetu rješenja Zamjenik predsjednika Grupacije arhitektonskih i inženjerskih djelatnosti HGK Tihomil Matković upitan je može li se prvonagrađeno idejno rješenje dorađivati i dopunjavati te je li to uobičajeno, s obzirom na to da su u igri projektantske usluge vrijedne više od 12 milijuna eura. Odgovorio je kako smatra da je dorada prvonagrađenog rješenja nužna, u skladu s primjedbama ocjenjivačkog suda i 12 savjetnika. Pitanje je, kaže, treba li je provesti već u pregovaračkom postupku za ugovaranje projektiranja ili poslije, tijekom projektiranja. Ističe da treba sačuvati prepoznate kvalitete rješenja, koje je ocjenjivački sud jednoglasno prihvatio. 'Potpuno je jasno što je javnost rekla i što su želje, a hoće li će to moći biti spojene tribine, ja to ne vidim kao mogućnost. Hoće li moći biti tribine koje će osigurati da se na njima može sjediti i udobno i ugodno, postoje neke mogućnosti, ali to je na samim autorima da predlože koje su to moguće dorade. A na ocjenjivačkom sudu je da onda procijeni jesu li su i dalje zadržane one bitne odrednice ovog autorskog rada i autorskog djela, koje su oni ocijenili kao najkvalitetnije, rekao je.

Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.





Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.