Šef sindikata Čistoće Tomaševiću: 'Sjednimo za stol, građani trpe'

'Nije danas bilo puno polemike jer je to ipak pravno pitanje. Time se bave oni koji su te struke tako da se mi koji nismo ne možemo puno baviti time, pogotovo zato što smo predstavnici sindikata. Možemo samo čekati i vidjeti što će biti. Ne bih ja nešto likovao zbog današnje odluke. Presudom će se likovati sutra pa kako god bilo', rekao je.

Hodžić je za Dnevnik Nove TV rekao da ne želi pridavati preveliku važnost toj odluci jer se ključna presuda očekuje u srijedu.

Županijski sud u utorak je odbio prijedloge Grada Zagreba za privremenu zabranu štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Sud je obrazložio da poslodavci nisu dovoljno konkretizirali kakva bi teško nadoknadiva šteta nastala nastavkom štrajka.

Arbitraža se nastavlja

Govoreći o arbitraži, Hodžić je rekao da još treba definirati nužne poslove u Čistoći kako bi se i tijekom štrajka mogao osigurati minimalan opseg usluge.

'Ona se nastavlja. Ostaje taj dio Čistoće koji treba riješiti i mi bismo bili sretni kad bi se arbitraža riješila pa da se može nužni dio obavljati po nekakvim pravilima, a ne da mi svaki dan moramo organizirati nužni dio koji sada organiziramo s voditeljima podružnice. To dva dana funkcionira. Ne možemo reći da je najbolje, ali funkcionira. Ono što je najbitnije je odvoz', rekao je.

Sindikati spustili zahtjev na 12 posto

Hodžić tvrdi da su sindikati tijekom posljednjih pregovora već korigirali svoj zahtjev.

'Mi smo u subotu već korigirali svoju ponudu. A onda je, vidjeli ste, druga strana izašla s informacijom da smo mi povećali svoju ponudu, a lijepo smo rekli i nakon sastanka i na samom sastanku u nedjelju da ne tražimo 13, nego tražimo 12 posto povećanja osnovice, a ZET je s 15 spustio na 13', rekao je.

Dodao je da sindikati ne mogu dodatno mijenjati svoj prijedlog ako pregovora nema. 'Ne možemo nešto korigirati kada ne pregovaramo s drugom stranom.'

'Ja ne mogu sad javnosti reći: 'Mi ćemo nešto korigirati'. a nismo za stolom i ne pregovaramo. I ako druga strana nema nekakav svoj prijedlog pa da vidimo što je to i što mi trebamo korigirati, što mi trebamo smanjiti. Mi nemamo razgovor', rekao je.

'Pozivam Tomaševića da sjedne za stol'

Hodžić je rekao da je posljednjih dana više puta javno pozvao Tomaševića da se pregovori nastave.

'Pozivam ga da sjedne za stol, da se dogovori, da se zatomi ta nekakva ljutnja, ne znam, i bilo što drugo što je bilo s moje strane. Sve u interesu građana i Zagreba koji stvarno ne zaslužuju da mi sada tu guramo svoje ljutnje, a oni trpe štrajk i nemaju prijevoz', rekao je.

Trećeg dana štrajka očekuje se nastavak problema s javnim prijevozom i odvozom otpada, a Hodžić je rekao da sindikati svakog jutra s voditeljima prolaze stanje na terenu i određuju lokacije na kojima je odvoz najpotrebniji.

'Nije uopće pitanje hoće li izaći 20 ili 25 kamiona. Nama je u interesu da se smeće odveze, kao što smo danas omogućili odvoz iz Mamutice i drugih velikih gradskih naselja. Hoće li izaći 22 ili 25 kamiona, o tome sada ne možemo govoriti', zaključio je.