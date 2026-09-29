Poznate su plaće u ZET-u, a ovo su primanja vozača u Šibeniku, Zadru i Dubrovniku

Štrajk u Zagrebu otkrio je plaće u ZET-u. Po objavljenoj platnoj listi najniža neto plaća radnika ZET-a iznosi 1467,81 euro. Nagrada za radnika ZET-a iznosi 93,33 eura, dok je naknada za prehranu 100 eura. Kada se to pribroji neto plaći, najmanje plaćeni radnik ZET-a na mjesečnoj će razini zaraditi 1661,14 eura. Prema objavljenom dokumentu prosječna je neto plaća ZET-ova vozača 1798,85 eura, a s dodacima se njegova plaća penje na 1992,33 eura.

Prekovremeni, smjene, regres, dodaci

Najviše plaćeni vozač ZET-a ima neto plaću od 2531,72 eura, a kada se tome dodaju dodatak za prehranu i nagrada, taj se iznos penje na 2725,05 eura. Ipak, taj je vozač odradio 14 prekovremenih sati, radio je u različitim smjenama i vikendom, a imao je i 72 sata godišnjeg odmora. Ako se tom iznosu doda i naznačeni regres od 232,26 eura, ukupni primitak iznosi 2957,31 euro.