Poznate su plaće u ZET-u, a ovo su primanja vozača u Šibeniku, Zadru i Dubrovniku

Dok zagrebački vozači štrajkom traže bolje materijalne uvjete, njihove kolege u dalmatinskim gradovima imaju različita primanja. Vozači zadarske Liburnije mjesečno zarađuju između 1500 i 2000 eur dok je prosječna plaća šibenskih vozača s neto dodacima u kolovozu iznosila 1915,51 eura. U Dubrovniku su plaće vozača najniže
Štrajk u Zagrebu otkrio je plaće u ZET-u. Po objavljenoj platnoj listi najniža neto plaća radnika ZET-a iznosi 1467,81 euro. Nagrada za radnika ZET-a iznosi 93,33 eura, dok je naknada za prehranu 100 eura. Kada se to pribroji neto plaći, najmanje plaćeni radnik ZET-a na mjesečnoj će razini zaraditi 1661,14 eura. Prema objavljenom dokumentu prosječna je neto plaća ZET-ova vozača 1798,85 eura, a s dodacima se njegova plaća penje na 1992,33 eura.
Prekovremeni, smjene, regres, dodaci
Najviše plaćeni vozač ZET-a ima neto plaću od 2531,72 eura, a kada se tome dodaju dodatak za prehranu i nagrada, taj se iznos penje na 2725,05 eura. Ipak, taj je vozač odradio 14 prekovremenih sati, radio je u različitim smjenama i vikendom, a imao je i 72 sata godišnjeg odmora. Ako se tom iznosu doda i naznačeni regres od 232,26 eura, ukupni primitak iznosi 2957,31 euro.
Direktor zadarske Liburnije Slobodan Erslan rekao je novinaru Slobodne Dalmacije Petru Čikešu da se osnovna mjesečna plaća vozača Liburnije kreće od 1500 do 2000 eura.
'Plaću od 2000 eura dostignu vozači koji u danom mjesecu imaju prekovremene sate. Naravno, zbog mjesečnih rotacija nijedan radnik nema uzastopno dovoljno prekovremenih sati pa u danom mjesecu oko 30 posto naših vozača dosegne plaću od 2000 eura', rekao je Erslan.
Direktor Gradskog parkinga u Šibeniku Goran Bulat odgovorio je da je prosječna plaća vozača autobusa Gradskog parkinga s neto dodacima u kolovozu ove godine iznosila 1915,51 euro.
U dubrovačkom Libertasu prosječnih plaća djelatnica i djelatnika, za mjesec lipanj prosječna plaća vozača iznosila 1656,02 eura bruto, a svih zaposlenih u Libertasu 1480,68 bruto. Važno je dodati da je 2025. godine devetim aneksom kolektivnog ugovora dogovoreno povećanje osnovice plaće za 20 posto s primjenom od 1. siječnja te daljnjim povećanjem od 10 posto s primjenom od 1. listopada.