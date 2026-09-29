Jović: 'Ako postoji volja, Zagreb sutra ujutro može normalno funkcionirati'

'Tako bi isto situacija bila da netko ima ovlasti, želju i volju da se riješe svi ovi problemi. Mi sutra ujutro uredno imamo sav prijevoz u gradu Zagrebu i sve usluge Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Međutim, moraju doći osobe koje stvarno žele riješiti ovaj problem i to je riješeno do sutra ujutro', rekao je.

'Porazgovarali smo par minuta i realizirali to u pola sata iz vrlo jednostavnog razloga: kada se želi neki problem riješiti, dvije strane se nađu, porazgovaraju i vide što se može napraviti. Linija 228 od danas uredno vozi sve one od Rebra do Borongaja', rekao je. Jović smatra da bi se na isti način mogao riješiti i cijeli spor.

Dodao je da sindikati već tri mjeseca traže rješenje te kao primjer naveo današnji dogovor o ponovnom uspostavljanju autobusne linije 228 Borongaj - Rebro.

Jović je za Dnevnik HRT-a komentirao odluku Županijskog suda u Zagrebu, koji je odbio zahtjev za privremenu zabranu štrajka, te naglasio da sutrašnja odluka o zakonitosti štrajka neće nužno biti kraj postupka. 'Ni sutra tome neće biti kraj. Ona strana koja izgubi u prvom stupnju može se žaliti Vrhovnom sudu, tako da bi se to i dalje moglo produžiti', rekao je.

Šest mjeseci bez razgovora s Tomaševićem

Jović je ustvrdio da sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem nisu izravno razgovarali šest mjeseci, odnosno otkako je istekao kolektivni ugovor u ZET-u, te četiri i pol mjeseca od isteka ugovora u Zagrebačkom holdingu.

'Mi govorimo već punih 18 dana, ovdje treba volje i truda, pogotovo što su sindikati bili spremni potpisati kolektivni ugovor na tri ili četiri godine. Moglo se razgovarati o visini i rokovima primjene pojedinih stavki tako da je trebala postojati volja da se problem pokuša riješiti', rekao je.

Na pitanje zašto sindikatima nije dovoljna ponuda Grada koja uključuje povećanje osnovice od 4,5 posto od 1. rujna te još 4,5 posto od 1. siječnja uz indeksaciju, Jović je rekao da sindikati žele razgovarati i o drugim pravima.

'Mi smo mislili da treba raspraviti neke druge stvari, odnosno naše druge prijedloge i da trebamo razgovarati o malo višoj osnovici. Kada govorimo o indeksaciji, to su predviđanja gradonačelnika da će biti 4,5 posto, može biti manje ili više. Mi želimo osigurati stalan izvor prihoda i sigurnost svih naših članova te potpisati kolektivni ugovor na tri do četiri godine', rekao je.

Dodao je da sindikati traže i dodatak za vjernost za starije radnike te druga prava za koja tvrde da su se mogla dogovoriti.

'Ovdje nema pobjednika i poraženih'

Govoreći o sutrašnjoj odluci suda, Jović je rekao da eventualna presuda u korist sindikata ne bi promijenila potrebu za nastavkom pregovora. 'Ovdje nema pobijeđenih i poraženih. Sutra da bude presuda u korist sindikata, mi ćemo opet morati sjesti za stol, neće tu biti nikakvog likovanja', rekao je.

Na Tomaševićeve tvrdnje da sindikati nemaju volje za pregovore Jović odgovara da sindikalna strana, kako tvrdi, ne postavlja uvjete. 'Vi ste čuli nešto zbog čega su prekinuti pregovori i mirenje, a to je tih 4,5 posto. Ja mislim da to nije uvjetovanje sa strane sindikata, nego baš uvjetovanje s druge strane', rekao je.

Arbitraža se nastavlja

Jović je potvrdio da će sindikati imenovati svog predstavnika u arbitražnom postupku za ZET.

'Nemamo uopće problema s time. Međutim, u vezi te arbitraže bitno je naglasiti da u članku 214., stavak 1 jasno piše da se ona pokreće na zahtjev poslodavca, a poslodavac ju je pokrenuo u ZET-u 10. rujna. Mi smo svi u nekakvim rokovima i to će biti riješeno', rekao je.

Osvrnuo se i na radnike koji tijekom štrajka nastavljaju voziti tramvaje i autobuse.

'Do sada nije bio ni jedan jedini incident vezano uz to. Nismo sprječavali nikoga da radi. To je pravo svakog radnika na izbor hoće li štrajkati ili raditi', zaključio je Jović.