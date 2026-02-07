Talijanska policija oglasila se o požaru blizu Bologne: 'Vjerojatno je podmetnut'

Požar je zahvatio skretnicu i prekinuo električne kabele koji se koriste za detekciju brzine vlakova, uzrokujući kašnjenja do dva sata za brze, međugradske i regionalne linije na jednom od najprometnijih talijanskih željezničkih čvorišta.

Požar je "vjerojatno bio namjeran", ali zasad nitko nije preuzeo odgovornost, rekao je glasnogovornik policije, dodajući da su na terenu prometna policija i antiteroristička postrojba Digos i da istražuju. Meta požara bila je pruga između Bologne i Venecije, no incident je uzrokovao probleme u prometu između Bologne i Milana te na rutama prema jadranskoj obali.