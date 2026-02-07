Talijanska policija oglasila se o požaru blizu Bologne: 'Vjerojatno je podmetnut'

Talijanska policija u subotu je izjavila kako sumnja da su piromani napali željezničku infrastrukturu u blizini sjevernoga grada Bologne, što je izazvalo velike poremećaje u željezničkom prometu prvog punog dana Zimskih olimpijskih igara
Požar je zahvatio skretnicu i prekinuo električne kabele koji se koriste za detekciju brzine vlakova, uzrokujući kašnjenja do dva sata za brze, međugradske i regionalne linije na jednom od najprometnijih talijanskih željezničkih čvorišta.
Požar je "vjerojatno bio namjeran", ali zasad nitko nije preuzeo odgovornost, rekao je glasnogovornik policije, dodajući da su na terenu prometna policija i antiteroristička postrojba Digos i da istražuju. Meta požara bila je pruga između Bologne i Venecije, no incident je uzrokovao probleme u prometu između Bologne i Milana te na rutama prema jadranskoj obali.
Milano je, uz Cortinu, suorganizator Zimskih igara, a do Cortine može se doći vlakom iz Venecije. Na Ljetnim olimpijskim igrama 2024. održanim u Parizu, saboteri su izveli niz napada na francusku mrežu brzih vlakova TGV diljem zemlje, uzrokujući kaos u prometu prije svečanog otvorenja.
Talijanska državna željeznica Ferrovie dello Stato (FS) izjavila je da unatoč poremećajima vlakovi i dalje prometuju.