Talijani zaplijenili imovinu mafijaša vrijednu 200 milijuna eura: Meloni zahvalila policiji

Njegov pad dogodio se kada je zatražio liječenje od raka u klinici. Osam mjeseci nakon uhićenja, umro je u zatvoru u dobi od 61 godine bez suđenja.

Messina Denaro uhićen je na Siciliji u siječnju 2023. Kao vođa Cosa Nostre , bio je jedan od najtraženijih talijanskih kriminalaca više od tri desetljeća.

Još jedan težak udarac

Nedavne racije bile su dio istrage o pranju novca povezanom s operacijama trgovine drogom za koje se tvrdi da su povezane s Messinom Denarom, priopćile su vlasti.

Novac je prikupljen reinvestiranjem novca od droge akumuliranog od 1980-ih u nekoliko zemalja u Europi i šire. Istražitelji su identificirali osam tvrtki za koje se vjeruje da su povezane s kriminalnom mrežom. Također su identificirali zlato i luksuzne nekretnine na najekskluzivnijim lokacijama na španjolskom Costa del Solu.

Premijerka Giorgia Meloni zahvalila je sigurnosnim snagama na "još jednom teškom udarcu" na mafiju, rekavši da talijanska vlada želi iskoristiti zaplijenjena sredstva za "mjere povećanja sigurnosti građana" te da će novac raspodijeliti nadležnim tijelima kako bi se ojačao policijski rad.