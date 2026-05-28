Oglasio se iranski ajatolah: Ovako nešto se ne pamti!

Poruka je objavljena preko poluslužbene iranske novinske agencije Fars News Agency, a Hamnei je u njoj istaknuo da su ‘unutarnja snaga, nada i vjera iranskog naroda’ postali vidljivi i saveznicima i protivnicima Irana .

U pisanoj izjavi pozvao je građane i državne institucije na dodatne napore kako bi se očuvala nacionalna kohezija u zemlji pogođenoj ratom i političkim potresima.

Ne pojavljuje se u javnosti

Mojtaba Hamnei nije se pojavio u javnosti otkako je u ožujku preuzeo funkciju vrhovnog vođe nakon smrti svog oca Alija Hamneija, koji je poginuo tijekom američko-izraelskih napada na Teheran.

Od preuzimanja funkcije obraća se isključivo pisanim porukama, što dodatno potiče nagađanja o sigurnosnoj situaciji u iranskom državnom vrhu i odnosima unutar režima nakon višemjesečnih sukoba.

U najnovijem obraćanju Hamnei je pokušao poslati poruku stabilnosti i otpornosti države nakon razornog bombardiranja u kojem su teško stradali zdravstveni objekti, škole i kulturne institucije.

Posebno je upozorio na, kako je naveo, ‘besmislene političke sukobe’ te naglasio važnost obnove zemlje i očuvanja društvenog jedinstva.

Rat otvorio pukotine u vrhu vlasti

Američko-izraelska vojna kampanja, osim velikih razaranja, izazvala je i ozbiljne potrese unutar iranskog političkog i sigurnosnog vrha. Analitičari posljednjih tjedana upozoravaju na moguće sukobe različitih frakcija unutar režima te borbu za utjecaj nakon smrti Alija Hamneija.

U tom kontekstu Modžtaba Hamnei sada pokušava konsolidirati vlast i učvrstiti politički sustav.

U poruci je pozvao iranski parlament da ubrza zakonodavni i nadzorni rad kako bi se, kako je rekao, ‘postavili temelji budućnosti Irana’.

‘Mjesto parlamentarnog zastupnika mora se promatrati kao prva crta bojišta na putu zemlje prema napretku’, poručio je novi iranski vrhovni vođa.