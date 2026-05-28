Švicarska policija o napadaču s nožem: To je bio teroristički čin

Policija je navela da je uhitila navodnog počinitelja, 31-ogodišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura, grada sjeverno od Zuericha. Napad se dogodio oko 8,30 sati u četvrtak.

Mario Fehr, direktor za sigurnost kantona Zuerich, opisao je napad kao „gnusan teroristički čin za koji vjerujem da ga je policija vrlo dobro riješila, spriječivši da se dogodi nešto još gore”.

Fehr je na konferenciji za novinare pohvalio učiteljicu koja je stala ispred svojih učenika kako bi ih zaštitila prije nego što je muškarac uhićen. „Bilo je više hrabrih ljudi”, rekao je Fehr.