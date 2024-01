Tajvan je izabrao 'smutljivca i separatista', barem tako misli Peking. Hoće li biti rata?

Simonić je naglasio da koncepciju jedne Kine s glavnim gradom Pekingom, koja uključuje Tajvan, priznaju sve države Europske unije - uključujući Hrvatsku - kao i Sjedinjene Američke Države. Samo 15-ak država na svijetu priznaje Tajvan kao posebnu državu, redom manjih i politički nevažnijih, a u Europi samo Vatikan. To znači da svi priznaju da je Tajvan dio Kine, iako se to često tako ne interpretira i ponekad ga čude, kaže, natpisi u medijima, u kojima se piše o želji Pekinga da okupira Tajvan.

Napomenuo je i da je Putin napao Ukrajinu, koja je druga država, dok Kina nije napala Tajvan iako gotovo sve države svijeta priznaju da je dio Kine.

'Pogledajte intervencije saveznika od Libije, preko Iraka i Sirije, do udara sada u Jemenu. Zapadne sile interveniraju jer smatraju da im je to obaveza, šire područje svoga utjecaja s koncepcijom da se šire ideje zapadne demokracije, a Kina ne intervenira jer želi širiti koncepcije o svom komunističkom sustavu. Želim istaknuti da, kad nešto mjerimo, počnemo od sebe. Lako je drugoga napadati ili omalovažavati, a vrlo često kada ljudi nešto ne razumiju proglašavaju to ili nevažnim ili opasnim. Kinu i općenito Aziju, koja je drugačija civilizacije od naše, općenito loše razumijemo ili ne razumijemo uopće. Rijetko tko na Zapadu zna kineski ili razumije kaligrafiju da može čitati njihova originalna djela, malo ljudi poznaje njihovu filozofiju ili umjetnost, njihovu religioznost ili odnos prema svemiru i onda je najlakše to proglasiti nevaljalim ili opasnim', zaključio je Simonić.