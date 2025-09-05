Tajlandski parlament izabrao Anutina Charnvirakula za premijera

S odlučujućom potporom oporbe, Anutin je lako prešao prag od više od polovice glasova donjeg doma potrebnih za poziciju premijera, čime je okončano nekoliko dana drame i borbe za vlast, tijekom kojih je nadmašio najuspješniju političku stranku u povijesti Tajlanda.

Anutin je bio stalni akter tajlandske politike tijekom godina političkih nemira, strateški pozicionirajući svoju stranku Bhumjaithai između zaraćenih elita, čime je osigurao njezino mjesto u nizu koalicijskih vlada.

Njegova pobjeda nad suparnikom Chaikasemom Nitisirijem je poniženje za vladajuću stranku Pheu Thai, koja je nekoć bila nezaustavljiva populistička sila pod utjecajem milijardera Thaksina Shinawatre, koji je kasno u četvrtak napustio Tajland i otišao u Dubai, gdje je proveo niz godina u samonametnutom egzilu.