Tajlandski parlament izabrao Anutina Charnvirakula za premijera

Anutin Charnvirakul izabran je u petak za tajlandskog premijera, pobijedivši kandidata obitelji Shinawatre koja je nekoć dominirala političkom scenom, čime je okončana politička kriza u zemlji
S odlučujućom potporom oporbe, Anutin je lako prešao prag od više od polovice glasova donjeg doma potrebnih za poziciju premijera, čime je okončano nekoliko dana drame i borbe za vlast, tijekom kojih je nadmašio najuspješniju političku stranku u povijesti Tajlanda.
Anutin je bio stalni akter tajlandske politike tijekom godina političkih nemira, strateški pozicionirajući svoju stranku Bhumjaithai između zaraćenih elita, čime je osigurao njezino mjesto u nizu koalicijskih vlada.
Njegova pobjeda nad suparnikom Chaikasemom Nitisirijem je poniženje za vladajuću stranku Pheu Thai, koja je nekoć bila nezaustavljiva populistička sila pod utjecajem milijardera Thaksina Shinawatre, koji je kasno u četvrtak napustio Tajland i otišao u Dubai, gdje je proveo niz godina u samonametnutom egzilu.
Kriza Pheu Thaija započela je u lipnju, kada je Anutin povukao svoju stranku iz saveza, ostavljajući koalicijsku vladu da se drži na vlasti s vrlo tankom većinom usred prosvjeda i padajuće popularnosti.
Ustavni sud Tajlanda prošlog je tjedna smijenio s dužnosti Thaksinovu kći i štićenicu Paetongtarn Shinawatru, šestu premijerku iz moćne obitelji koju su uklonili vojska ili pravosuđe.
Anutinova pobjeda na glasanju u parlamentu bila je rezultat dogovora s progresivnom oporbom, Narodnom strankom, najvećom strankom u parlamentu. Pridobio ju je obećanjem održavanja referenduma o izmjeni Ustava i održavanju izbora unutar četiri mjeseca.
Politički veteran koji je nekoć vodio građevinsku tvrtku svoje obitelji, 58-godišnji Anutin, nekoć je bio zamjenik premijera, ministar unutarnjih poslova i ministar zdravstva.
Anutin će predvoditi manjinsku vladu, kojoj Narodna stranka neće pristupiti.