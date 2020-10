Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku HRT-a, u danu kada smo zabilježili rekordan broj oboljelih od koronavirusa, od početka epidemije u Hrvatskoj 25. veljače

- Čak 1131 novozaraženi jest brojka koja zabrinjava. Ipak, pridržavanjem mjera koje propisuje Stožer, odnosno pridržavanjem onih najjednostavnijih, a ujedno najefikasnijih mjera, to možemo smanjiti. To je nošenje maske, održavanje fizičke distance i upotreba dezinfekcije, ističe ministar Beroš, prenosi HRT .

- Vi ste potpuno u pravu. Potrebno se odgovorno ponašati, ne treba ignorirati ovu bolest, ne minorizirati njezine posljedice, ne ignorirati posljedice. Virus je tu oko nas, evo jučer smo imali 10 smrti u RH. Ako mene pitate, to je 10 smrti previše. Kao član Vlade koja je odgovorna, kao ministar zdravstva, moram čuvati svaki ljudski život. Govoriti o brojci o 300 umrlih da nije relevantna, to je potpuno krivo, pogotovo u slučaju kada smo došli do te brojke "lockdownom". Da se nismo zatvorili, pitanje je koliko bi ljudi umrlo. Taj virus nije globalna prevara, ljudi svakodnevno završavaju u bolnicama. Jučer je 117 završilo u bolnicama, od kojih neki umiru, kaže Vili Beroš.

Dio građana ne prihvaća mjere, neki relativiziraju cijelu situaciju Covidom-19? Je li vrijeme za restriktivnije mjere?

- Mislim da je ukazivanje na opasnost i edukacija ljudi od osnovne važnosti. Mi nismo u 1919. godini između dva vala Španjolske gripe, od kojih je drugi val bio smrtonosniji, od kojega je umrlo od 50 do 100 milijuna ljudi. U 21. smo stoljeću, mediji bi trebali širiti istinite vijesti, ukazivati da ljudi doista umiru od ove bolesti. Pazite. Danas i jučer 5.800 ljudi je umrlo. Ukupno od početka epidemije milijun i sto tisuća ljudi je izgubilo život. To nisu smrti koje se uobičajeno događaju. To nisu one smrti koje su sastavni dio života, dodaje ministar zdravstva.

Što se tiče situacije s našim zdravstvenim sustavom i time koliko on može izdržati, Vili Beroš kaže da se još na proljeće razmišljao o tome.

- Razvili smo različite scenarije. Ono što je bitno - mi smo ti koji određujemo kojim će se tempom i brzinom ti kapaciteti puniti. Zar je to toliko teško, držati se osnovnih naputaka o distanci i dezinfekciji?, pita se ministar.

Pojavljuju se informacije da imamo nedostatak medicinskih sestara i da su mnoge spremne i dati otkaz jer više ne mogu zbog preopterećenosti poslom.

- To je problem koji traje duže vrijeme. Prošle smo godine govorili da nam u sustavu nedostaje 12 tisuća, sada govorimo da nam nedostaje 4 tisuće. Moramo otvoriti dijalog s Hrvatskom komorom medicinskih sestara i stvoriti grupu koja će razraditi određeni akcijski plan kako bi rješavali probleme. To se ne može riješiti u jednom trenutku, međutim, moja odluka o mobilizaciji zdravstvenog kadra, vjerujem da će u okolnostima normalnog razvoja epidemije biti dostatna.

Ističe i sljedeće.

- U Italiji kada su se dešavali crni scenariji nije nedostajalo kreveta ili respiratora, već bolničkog kadra. Radimo sve što je moguće da bi sustav prilagodili. Treba se zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima koji su pokazali nevjerojatnu požrtvovnost.

Interes građana za cijepljenje protiv gripe je jako velik, hoće li biti dovoljno cjepiva?

- HZJZ je napravio u datim okolnostima sve što je mogao. Cjepiva za iduću godinu nabavljaju se prije početka te godine, stoga smo razmišljali o nabavi cjepiva u 11. i 12. mjesecu 2019. kad ugroza uopće nije bila na pomolu. No HZJZ je napravio dodatne napore i iznašao je način mobilizirati još 130 tisuća doza cjepiva. Ukupno ih je na raspolaganju oko 700 tisuća, što bi trebalo biti dostatno, prvenstveno za vulnerabilne kategorije za koje je besplatno, a onda i za one pojedince koji se žele i moraju cijepiti, zaključio je ministar Vili Beroš.