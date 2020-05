Vojni analitičar Igor Tabak smatra da je u hrvatskim oružanim snagama puno problema koji, nažalost, imaju manje odjeka u javnosti od tragičnih situacija koje je naša vojska vidjela zadnjih godina

'Naša vojna industrija na europskoj razini je malena, uspijevamo opremiti pješaštvo, proizvodimo odore, cipele, osobno naoružanje i nešto malo komunikacijskih uređaja. Hrvatska vojska nije kupila novi tenk desetljećima, obnavljaju se oni koji su u inventaru, bilo je govora nakon dovršetka proizvodnje Patrije da bi se išlo s modernizacijom američkih oklopnih vozila no daleko je ono vrijeme kada je Jugoslavija proizvodila tenkove na stotine, teško ćemo to vidjeti', smatra Tabak.

Tabak kaže, ni vojna mornarica ne stoji dobro, a što se ratnog zrakoplovstva tiče, tu također ima problema.

"Prema izvorima iz ministarstva obrane rečeno je da resursi MIG-ova ističu 2023., ili 2024. godina, jasno je da dolazimo do krajnjeg roka kada ti avioni postaju za muzej, a ne za redovna dežurstva, to je veliki rizik za pilote koji svaki dan ulaze u dežurstvo s takvim prastarim mašinama, pokazalo se da je nabava toga sve samo ne jednostavna, ali i pratiti političke i industrijske odnose među velikim silama je bilo previše za nas. To je problem koji nije otišao, mi smo to odgodili, izbjegava se reći do kada, očito puno dulje od jeseni, to je otvorena rak rana kao i flota hrvatske ratne mornarice', naveo je Tabak.

Smatra da je cijeli mandat bivšeg ministra Damira Krstičevića bio obilježen polaganjem pažnje na PR, marketing i prominiranje njegovih vlastitih vrijednosti, a puno manje provedbom samih projekata.

Izvještaja o padu Kiowe nema, a ni od posljednje nesreće u kojoj su poginuli pilot i instruktor.