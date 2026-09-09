Policija čuva obitelj Nikole Miline o državnom trošku? Sindikat traži očitovanje

"Kada smo problematizirali činjenicu da Nikola Milina , uz status državnog dužnosnika, koristi regres, božićnicu, dar za djecu i druga materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koji sindikati sklapaju s Vladom RH u ime državnih službenika i namještenika, Milina se izjasnio da ta prava ne koristi kao državni dužnosnik, već kao policijski službenik", navode iz sindikata.

Od Vlade Sindikat traži da potvrdi provodi li se takva zaštita te da navede pravnu osnovu i tijelo koje je donijelo odluku. Također su zatražili podatke o broju angažiranih policajaca i službenih vozila, ukupan financijski trošak takvog angažmana, uključujući plaće, prekovremeni rad, gorivo, vozila, dnevnice i ostale troškove.

Prema informacijama kojima raspolaže Sindikat , policijski službenici i materijalno-tehnička sredstva MUP-a od imenovanja Miline 2017. godine sudjeluju u zaštiti njegove supruge i djece.

Državni dužnosnik ili policijski službenik?

U pismu dodaju i da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u dva navrata Milinu novčano kaznilo zbog korištenja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja mu, prema ocjeni Povjerenstva, nisu pripadala kao državnom dužnosniku.

"Ne može se status birati ovisno o tome koje mu je pravo u konkretnom trenutku povoljnije. Stoga upravo zato očekujemo jasno i nedvosmisleno očitovanje Nikole Miline - je li on državni dužnosnik ili policijski službenik? Jer ako je državni dužnosnik kada se odlučuje o njegovim ovlastima, odgovornostima i statusu, onda se postavlja pitanje po kojoj osnovi koristi prava namijenjena policijskim službenicima", ističu iz sindikata.

Naglašavaju da ne traže podatke koji bi mogli ugroziti sigurnost štićene osobe ili njezinih članova obitelji, već podatke o pravnoj osnovi, nadležnosti, opsegu angažmana i financijskim učincima za državni proračun.

Sindikat ističe da je pitanje važno i zbog manjka policijskih službenika te njihova dodatnog angažmana i prekovremenog rada, a od Vlade očekuje potpuno i argumentirano očitovanje.