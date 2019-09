Vida Demerin: Bandić me tražio da potpišem nekakav popis sa slikama

Neurologinja Vida Demarin svjedoči u nastavku suđenja za aferu Agram, a iskazuje po točki optužnice prema kojoj se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tereti da ju je poticao na lažno svjedočenje, sprečavanje dokazivanja i krivotvorenje isprava

'Jedan dan mi je u ordinaciju došao gradonačelnik te me je tražio da potpišem nekakav popis sa slikama za koje je rekao da su te slike bile vlasništvo zaklade koju sam vodila. Ja nisam znala o čemu je riječ pa to nisam htjela potpisati. Rekla sam mu da on potpiše i on je to i učinio', rekla neurologinja Vida Demarin svjedočeći u nastavku suđenja za aferu Agram, piše Večernji list.