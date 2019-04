U slučaju Agram svjedočila referentica: Ako nemaš uvjet, to se ne navodi

Svjedočenjem referentice zagrebačke gradske uprave Marine Grgić, koja je kazala kako premještanje pojedinih zaposlenika na bolje plaćena mjesta za koje nisu zadovoljavali uvjete nije smatrala kaznenim djelom, te Natali Pavlinek, koja je izjavila da je pisala zahtjeve za premještanjem temeljem odredbi svojih nadređenih, u srijedu je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje Milanu Bandiću i njegovim suradnicima te poslovnim partnerima gradskih tvrtki za navodne nezakonitosti u aferi Agram

Govoreći o premještanju Milkice Macan, zbog koje se Bandić vulgarnim riječima obrušio na svog pročelnika Vidoja Buluma, što se moglo ranije čuti tijekom preslušavanja tajno snimljenih razgovora, Grgić je kazala da je uočila nepravilnosti te da je to usmeno prijavila svojoj nadređenoj Mirjani Stančić.

Ne razlikuju se rješenja onih koji imaju uvjete i onih koji ih nemaju

"U tom trenutku ona nije imala dovoljno radnog iskustva za to radno mjesto. Imala je dosta radnog iskustva, ali ne dovoljno. Kada sam to uočila, sve sam usmeno prijavila svojoj nadređenoj Mirjani Stančić koja mi je kazala da je u redu što sam to primijetila, no da ćemo vidjeti kako će se to dalje riješiti", izjavila je Grgić.