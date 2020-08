Svjedočanstva Termita i Poskoka: 'Na Velebitu je bilo strašno, mislili smo da padaju granate, a to su bukve pucale na -30. Nažalost, nismo se vratili svi doma'

Nakon 25 godina od završetka vojno-redarstvene akcije Oluja u dokumentarnom filmu 'Četiri ljeta, tri zime' pripadnicima Poskoka i Termitaprisjetili su se svojih velebitskih dana

'Nije bilo lako izdržati Velebit, ali Termiti i Poskoci srasli su s njim. Uz kišu i snijeg neprestano budnog oka dočekali su Oluju. Skupne snage Specijalne policije MUP-a na Ćelavcu. Sve su se specijalne jedinice iz cijele Hrvatske stavile pod jedno zapovjedništvo na ovoj svetoj planini', riječi su to zapovjednika SJP-a Poskoci Svemira Vrsaljka u dokumentarnom filmu Sanje Mikleušević 'Četiri ljeta, tri zime'.

U HRT-ovom dokumentarcu, 25 godina unatrag vratio se i instruktor specijalističke obuke Mirko Čosić Bodul, koji je rekao: 'Ova planina je bila naš život. Četiri godine života na Velebitu, od početka kad smo došli bez logistike, bez hrane, bez ičega - pa do kraja, do Oluje. To je takva avantura da malo ljudi to može zamisliti u životu, a kamoli proć.'

I dok su u to vrijeme te dionice prolazili bez problema, danas je, kaže Josip Bakarić Jole, vođa specijalističke grupe, malo teže: 'Sad se malo teže krećemo po ovom kamenju. U ono vrijeme 3 godine nisi mogao napraviti pravilan korak. Ili si uzbrdo ili si nizbrdo. Bilo je teško, ali nije nam bilo teško.'