Tajna akcija ratnog zrakoplovstva u Oluji: Ta dva leta spasila su puno života hrvatskih vojnika

Pionir hrvatskog ratnog zrakoplovstva Matko Raos dosad nije baš rado pričao o Oluji. Danas je kazao u Kninu kako su piloti u zrakoplovnoj bazi bili izuzeti za posebnu zadaću u noći 4. i 5. kolovoza 1995.

'To smo dobro i teatralno izveli, o tome se ne smije pričati i mislim da se to nikad neće smjeti reći. Akcija je bila važna i odigrala je veliku ulogu u Oluji. Ta dva leta spasila su puno života hrvatskih vojnika, ali i Srba koji su bili nasuprot. Za mene to nije bila borbena akcija', rekao je Raos za HRT.