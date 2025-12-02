izgredi na maršu

Svi uhićeni iz Rijeke na slobodi: Uz uzvik ZDS dizali desnicu uvis

Bi. S.

02.12.2025 u 18:56

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

RTL Danas doznaje da je devetero uhićenih - koji su bacali petarde i baklje na sudionike antifašističkog marša u nedjelju - pušteno na slobodu

Riječ je o osam punoljetnih osoba u dobi između 21 i 37 godina te jednom maloljetniku - potvrdila je RTL-u primorsko- goranska policija.

Protiv njih su podneseni optužni prijedlozi zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava 'Za dom spremni' i dizanja desne ruke u vis.

Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
  • Anti-fa marš u Puli
    +18
Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic

'Policija je protiv okrivljenika podnijela optužne prijedloge zbog počinjenja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava 'Za dom spremni' i istovremenog dizanja desne ruke u vis, odnosno članka 13. istog Zakona na način da su na drugi način, prikrivanjem identiteta (maskiranjem) odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i lica prekrivenog odjevnim predmetom time stvarali nemir i nesigurnost, kako kod ostalih građana koji su tada bili na navedenom javnom mjestu, tako i onih koji su takvo ponašanje vidjeli u sredstvima javnog priopćavanja, ali i zbog nasrtanja na jednog sudionika javnog okupljanja', kažu iz PU primorsko-goranske.

Tijekom jučerašnjeg dana svi okrivljenici dovedeni su na nadležni općinski sud gdje su nakon saslušanja pušteni na slobodu, a presuda će biti donijeta naknadno.

Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'GENERACIJA NJEMAČKA'

'GENERACIJA NJEMAČKA'

Kadrovska tvornica radikalne desnice: Koliko je ekstreman novi pomladak AfD-a
potvrđena optužnica

potvrđena optužnica

Javio se Mlađanov odvjetnik: 'Razočaran je. Želi izaći i započeti novi život'
poruka iz dublina

poruka iz dublina

Zelenski: 'Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča'

najpopularnije

Još vijesti