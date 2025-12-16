Mađarska sklopila ugovor s američkim Chevronom o opskrbi plinom

Novi ugovor, koji su sklopili Chevron i mađarska javna elektroenergetska kompanija MVM, predviđa isporuku 400 milijuna metara prostornih LNG-a na godinu u idućih pet godina, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamjenikom američkog ministra za energetiku, Jamesom Danlyjem.

Szijjarto je pozdravio novo "zlatno doba" u suradnji između dviju zemalja.

Mađarski premijer Viktor Orban obećao je prošli mjesec na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će nastaviti uvoziti ruska fosilna goriva, unatoč planu EU-a da zabrani uvoz ruskog plina do kraja 2027.